16. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi sürüyor

Zorlu arazi koşullarında yaklaşık 5 kilometre yürüyen kursiyerler, geceyi kendi yaptıkları mevzilerde geçirdi. Polislerce düzenlenen baskın tatbikatlarına karşı kursiyerler, senaryo gereği alıkonulmamak için sırayla sabaha kadar nöbet tuttu.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen programda kursiyerler, Türkiye'nin alanında uzman polis ve askerleri tarafından eğitiliyor.

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenen "16. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı"nda muhabirlerin zorlu eğitimi devam ediyor.

Sabah farklı bir güzergahtan yürüyerek Özel Harekat Başkanlığına gelen kursiyerler, burada oluşturulan parkurdaki tünellerin içinden sürünerek geçti ve belirlenen hedeflere ulaştı.

Eğitime Ankara'dan katılan Rabia İclal Turan, özel harekat eğitiminin heyecanlı ve aynı zamanda zor olduğunu belirterek, "Açıkcası eğitimin zor olacağını biliyordum ama bu kadar zor olacağını beklemiyordum. Zaman zaman limitlerimin sınırlarını zorladığım hatta pes etmeyi düşündüğüm anlar oldu fakat pes etmedim, sonuna kadar mücadele ettim ve eğitimi başarıyla tamamladım." dedi.

Azerbaycan'dan Resul Rehimov ise eğitimin çok faydalı geçtiğini söyledi.

Sertifika programına Muş'tan katılan İbrahim Yaldız, böyle bir eğitimin zorlu şartlarda çalışan her muhabir için önemli olduğunu, edindiği faydalı bilgileri çalıştığı bölgede uygulayacağını ifade etti.

Öte yandan kursiyerlere Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uzmanlarınca afetlerde karşılaşabilecekleri riskler hakkında psikolojik ve teknik bilgi verildi. Uygulamalı eğitimlerde, kursiyerler deprem bölgelerinde neler yapabileceklerini ve olası kurtarılma senaryolarında nasıl davranmaları gerektiğini gördü.

Kursiyerlere Bomba İmha Daire Başkanlığı uzmanlarınca "patlayıcılar, mayın ile bubi tuzakları ve tehlikeli alanlar" anlatılacak.

Savaş muhabiri adaylarının eğitimleri, yarın sona erecek.

İki haftalık zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere uluslararası geçerliliği olan sertifika verilecek.

