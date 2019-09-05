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16. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

AA Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen "16. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı"nda muhabirlerin eğitimine, Özel Harekat Daire Başkanlığında devam edildi - Kursiyerlere kaçırılma, rehin alınma durumunda yapılacaklar, kontrol noktalarında mevzi oluşturma, silah ve kişisel güvenlik konularında bilgi verildi - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uzmanlarından afetlerde karşılaşabilecek riskler hakkında psikolojik ve teknik bilgi alan kursiyerler, deprem bölgelerinde yapabilecekler ve olası kurtarılma senaryoları hakkında uygulamalı eğitim gördü

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenen "16. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı"nda muhabirlerin zorlu eğitimi devam ediyor.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen programda kursiyerler, Türkiye'nin alanında uzman polis ve askerleri tarafından eğitiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığınca kursiyerlere kaçırılma, rehin alınma, kontrol noktalarında mevzi oluşturma, silah ve kişisel güvenlik konularında bilgi verildi.

Saha eğitimleri kapsamında kursiyerler, Özel Harekat Başkanlığında 2 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesi Şekertepe mevkisine doğru yola çıktı. Güzergahta kendilerini bekleyen örnek pusu olaylarından habersiz yürüyen kursiyerler, bomba ve silah sesi duyduklarında tam siper pozisyonu aldı.

Zorlu arazi koşullarında yaklaşık 5 kilometre yürüyen kursiyerler, geceyi kendi yaptıkları mevzilerde geçirdi.
Polislerce düzenlenen baskın tatbikatlarına karşı kursiyerler, senaryo gereği alıkonulmamak için sırayla sabaha kadar nöbet tuttu.

Sabah farklı bir güzergahtan yürüyerek Özel Harekat Başkanlığına gelen kursiyerler, burada oluşturulan parkurdaki tünellerin içinden sürünerek geçti ve belirlenen hedeflere ulaştı.

Eğitime Ankara'dan katılan Rabia İclal Turan, özel harekat eğitiminin heyecanlı ve aynı zamanda zor olduğunu belirterek, "Açıkcası eğitimin zor olacağını biliyordum ama bu kadar zor olacağını beklemiyordum. Zaman zaman limitlerimin sınırlarını zorladığım hatta pes etmeyi düşündüğüm anlar oldu fakat pes etmedim, sonuna kadar mücadele ettim ve eğitimi başarıyla tamamladım." dedi.

Azerbaycan'dan Resul Rehimov ise eğitimin çok faydalı geçtiğini söyledi.

Sertifika programına Muş'tan katılan İbrahim Yaldız, böyle bir eğitimin zorlu şartlarda çalışan her muhabir için önemli olduğunu, edindiği faydalı bilgileri çalıştığı bölgede uygulayacağını ifade etti.

Öte yandan kursiyerlere Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uzmanlarınca afetlerde karşılaşabilecekleri riskler hakkında psikolojik ve teknik bilgi verildi. Uygulamalı eğitimlerde, kursiyerler deprem bölgelerinde neler yapabileceklerini ve olası kurtarılma senaryolarında nasıl davranmaları gerektiğini gördü.

Kursiyerlere Bomba İmha Daire Başkanlığı uzmanlarınca "patlayıcılar, mayın ile bubi tuzakları ve tehlikeli alanlar" anlatılacak.

Savaş muhabiri adaylarının eğitimleri, yarın sona erecek.
İki haftalık zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere uluslararası geçerliliği olan sertifika verilecek.

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