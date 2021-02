16 farklı kişiliğiyle dünyayı şoka uğratan kadın her şeyi uydurduğunu söylemişti...

1973 yılında dünya, 16 farklı kişiliğe sahip olan Shirley Mason adlı kadının hikayesi ile şoka uğramıştı. Ancak Mason bir keresinde her şeyin bir taklit olduğunu itiraf etmişti.

Sally Field’ın canlandırdığı, Sybil’in 1976’da yayınlanan televizyon uyarlaması 40 milyondan fazla insan tarafından izlenmişti.

Çoklu kişilik bozukluğu veya dissosiyatif kimlik bozukluğu adı verilen oldukça nadir karşılaşılan bu durum hakkında bugün bile çok az şey biliniyor.

HER ŞEY BİR KİTAPLA BAŞLADI

Psycho ve Split gibi ünlü filmler de, çoklu kişilik bozukluğu yaşayan karakterleri odağına alsa da, her şey 1973 yılında Sybil: The True and Extraordinary Story of a Woman Possesed by Sixteen Separate Personalities adlı bir kitapla başladı.

James McAvoy, 2016 yapımı film Split’te çoklu kişilik bozukluğu yaşayan bir karakteri canlandırıyor.

Bu çok satan kitap, gerçek adı Shirley Mason olan kadının psikoanalist Cornelia Wilbur’la birlikte 50’ler ve 60’lar boyunca yaşadıklarını konu alıyor.

Minnesota’d büyüyen Shirley yıllar içinde evinin yanacağına, kitaplardan hastalık kapacağına dair tuhaf kaygılarla dolu genç bir kadına dönüştü.