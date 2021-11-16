16 Kasım günlük burç yorumları: Duyguları abartmamaya dikkat! 16 Kasım'da burçları neler bekliyor?

16 Kasım Salı gününde Ay Koç burcunda ilerliyor. Ayın ışığı dün öğlen saatlerinde büyüme fazına geçiş yapmıştı. Cuma gününe dek büyümesini istediğimiz işlerde adımlar atabiliriz. Ancak dün gece kesinleşen Güneş-Jüpiter karesi bizleri abartılı davranışlarda bulunma konusunda uyarıyor. Bugün Balık burçları finansal konularda ani değişimler yaşayabilir. Yay burcu ise ruh ve beden sağlığına dikkat etmeli. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde karmaşık bir durumu çözmek adına çaba sarf edebilirsiniz. Sabrınızı zorlayan durumlar içinde hissedebilirsiniz. Sağlığınıza özen gösterme zamanı.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde gizli, saklı bir durum aniden açığa çıkabilir; aydınlanabilr. İnsanlarla ilgili bazu sırları öğrenebilirsiniz. Yurtdışı ve seyahatlerle ilgili konular gündeminizde olacaktır.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde iş hayatında son dakika işleriyle ilgilenebilir, hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Yapılacak işler çoğalabilir. Bir süredir var olan kaos halini ise çözüme kavuşturabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde duygusal değişimlere daha hızlı kapılabilirsiniz. Çocuklarınız daha bireysel ve özgürlükçü olabilir. İnatlaşmalardan kaçınmanın faydanıza olacağı bir gün. Sürprizlere ve şanslara kendinizi açın.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde şans ve şanssızlıkları bir arada görebilirsiniz. Değer yargılarınız, yaşam felsefeniz sizin için daha önemli hale gelebilir. Kendi doğrularınızın ve doğru bildiğinizin peşinden gidebilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde hareketli ve yoğun temponuz devam edecektir. Kazalara ve aksiliklere bugün ekstra dikkat edin. İletişimde ise daha etkileyici olacağınız için insanları daha iyi ikna edebilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde etrafınızdaki bazı insanların sınırlarınızı ve sabrınızı zorladığını düşünebilir veya sadece bazı insanlardan sıkılabilirsiniz. Yüksek beklentiler çalışabilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde son dakika durumlarıyla daha fazla karşlaşabilirsiniz. Umudunuzu kestiğiniz bir konu birden lehinize dönebilir. Fazla beklenti içine girdiğiniz durumlar ise karışabilir. İlişkileriniz netleşiyor.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde iş hayatınızla ilgili gelişen son dakika durumlarına göre hareket edebilirsiniz. Ruh ve beden sağlığınızı korumalı, kendinize bireysel vakit ayırmalı ve karmaşadan uzaklaşmaya çalışmalısınız.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde bir süredir kafa yorduğunuz, efor sarf ettiğiniz konuda çözülme, netleşme ve rahatlama gelebilir. Arkadaşlarla, seyahat gibi zorunlu sebeplerle mesafeleşmeler olabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde fevri davranmaktan kaçının. Evinizdeki, çalışma ortamınızdaki veya yaşam alanınızdaki dağınıklığı toparlamaya çalışın. Karmaşık durumların içinde uzun süre kalmak bugün sizi biraz daha zorlayabilir.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde finansal konularda yüklü kazanç ve yüklü ödemeler, finansal hesaplarda ani değişiklikler görünüyor. Etrafınızdaki insanlar aracılığıyla iyi-kötü birden fazla sürprizle karşılaşabilirsiniz.



