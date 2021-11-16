16 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki!

Binlerce şans oyunu sever tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 16 Kasım Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA LİNKİ

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. 16 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek. Süper Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" internet adresinden öğrenebilirsiniz. Süper Loto çekilişini MP TV üzerinden canlı izlemek için ise, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine erişim sağlayınız.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



