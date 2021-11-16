HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 16 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki!

16 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki!

16.11.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter eşliğinde gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekilişinin sonucu, Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yer alan "sonuçlar" kısmında ilan ediliyor. İşte 16 Kasım Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki!

16 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki!

Binlerce şans oyunu sever tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 16 Kasım Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA LİNKİ

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. 16 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek. Süper Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" internet adresinden öğrenebilirsiniz. Süper Loto çekilişini MP TV üzerinden canlı izlemek için ise, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine erişim sağlayınız.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı" Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı"
2021 Bekçi alımı ne zaman?2021 Bekçi alımı ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Uzman isim asgari ücret için rakam verdi

Uzman isim asgari ücret için rakam verdi

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Flaş açıklama: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı

Flaş açıklama: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.