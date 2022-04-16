16 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? 16 Nisan 2022 Cumartesi

16 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilen çekilişe ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. 16 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılacak olan çekilişte kazandıran numaraları öğrenmek isteyen vatandaşlar 16 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek için internet arama motorlarında arama yapıyor. Çılgın Sayısal loto sorgulama ekranı ve 16 Nisan 2022 Cumartesi günkü çekilişe dair detaylar haberimizde.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 16 NİSAN 2022 CUMARTESİ

16 Nisan 2022 Cumartesi günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonucu belli oldu.

Çılgın Sayısal Loto'nun 16 Nisan Cumartesi günü yapılan çekilişinde şanslı numaralar şu şekilde:

16 - 78 - 80 - 47 - 79 - 22 + 23 (Joker) 75 (SüperStar)

ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI 16 NİSAN 2022 CUMARTESİ

Çılgın Sayısal Loto'nun 16 Nisan akşamına ait sonucunu, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

MERAK EDENLER İÇİN

13 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı. İşte sonuçlar: 6-38-49-62-72-82-40-65



