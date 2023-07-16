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16 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Yaz Şarkısı, Vermem Seni Ellere, Hükümet Kadın, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

16.07.2023 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Temmuz reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Yaz Şarkısı, Vermem Seni Ellere, Hükümet Kadın, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 16 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Yaz Şarkısı, Vermem Seni Ellere, Hükümet Kadın, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 16 Temmuz Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yaz Şarkısı, Vermem Seni Ellere, Hükümet Kadın, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 16 Temmuz Pazar gününün reyting sonuçları...

16 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Temmuz Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (9 TEMMUZ) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Vermem Seni Ellere”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Kanal D’de ekrana gelen yabancı sinema “Buz Devri 4 Kıtalar Ayrılıyor” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada Star TV’de yayınlanan “Aile Arasında”, 3.sırada “Buz Devri 4 Kıtalar Ayrılıyor” yer aldı.

Fox TV’de ilk bölümü yayınlanan “Yaz Şarkısı” dizisi Total’de 6. sırada, AB’de ise 5. sırada yer aldı.

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