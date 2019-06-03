169 yıldır restore edilmeden ayakta duruyor

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GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 11:08 | Son Güncelleme

Giresun'un Doğankent ilçesinde her yıl sadece 15 gün görülebilen Hidroelektrik Santrali’nin su tahliyesi ile oluşan 150 metrelik yapay şelale görenleri mest ediyor.

Giresun’un Doğankent ilçesinde ‘Harşıt Vadisi’ ve Uluslararası İran Karayolu üzerinde 1960’lı yıllarda kurulan Hidroelektrik Santrali (HES) her yıl Mayıs ayının son günlerinde yaylalardaki karların erimesiyle fazlalaşan suyun tahliyesi yapılıyor. Bu anlarda ise ortaya muhteşem görüntüler çıkartan yapay şelale ilgi odağı haline geliyor.

Doğankent Belediyesi her yıl Mayıs ayının son günlerinden Haziran ayının ilk haftası bitene kadarki sürede insan eliyle ortaya çıkan şelaleyi turizme kazandırmak için harekete geçerken, ortaya çıkan görüntünün Türkiye'de eşi benzeri olmadığı belirtiliyor.
Konuyla ilgili İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, görüntünün her zaman değil yılın belli bir döneminde ortaya çıktığını ifade etti. Özden, yaz dönemlerinde oluşan görüntünün hayli dikkat çekici olduğunu vurgulayarak “Son yıllarda yapılan HES çalışmaları sonucunda bütün suların Gelevera Deresi, Harşit Vadisi ve Kavraz Deresi'nden toplanmasıyla çok fazla su geliyor barajlara. Haliyle bu dönemlerde ortaya çıkan bu şelaleyi görmemiz mümkün. Karlarında erimesiyle özellikle yaz başı dönemlerinde bu görüntü ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Bölgede turizmi geliştirme kapsamında Harşit Tabiat Parkı çalışmaları olduğunu kaydeden Özden "Yaklaşık 54 hektarlık arazi üzerine planlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ile tescil edilmiş, DSİ tarafından ise altyapısı yapılmış inşallah Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sayesinde de üst yapısını yapacağız. Buradaki insan eliyle yapılmış bu güzelliği ile birbirine entegre ederek vadinin turizmine kazandıracağız. Harşit Vadisi önemli bir yer ve bilindiği gibi bizim bir sloganımızda var, ‘Bir Çanakkale, birde Harşit Vadisi geçilmez’ Ruslar bu vadiyi geçemediği için” diye konuştu.
İlk defa böyle bir şelale gördüğünü ifade eden vatandaşlar ise ortaya çıkan görüntüyü cep telefonları ile kayda almaya çalışırken, ilçe sakinleri ise şelalenin ortaya çıkması sonucu doğal bir klimanın da oluştuğunu belirterek 28 derecelik bir sıcaklığın 15 derecelerde hissedildiğini ifade ettiler. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
giresun su tahliyesi

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