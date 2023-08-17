17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? 17 Ağustos depreminin 24'üncü yılında Kocaeli Gölcük'te anma töreni

Bugün, 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümü. 17 Ağustos depremi; 'Gölcük depremi'; 'Marmara Depremi' ya da ' İzmit Depremi' olarak da adlandırılmaktadır. Sarsıntı Kocaeli'nin Gölcük ilçesi, Sakarya, Yalova ve İstanbul'da hissedildi. Depreme maddi kayıplar yaşanırken 20 bine yakın insan hayatını kaybetti. İşte 17 Ağustos 1999 depremi ile ilgili bilgiler...

17 AĞUSTOS DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ?

17 Ağustos 1999’da Kocaeli'nde gerçekleşen bu depremin şiddeti 7,4 büyüklüğündeydi. 7.4 şiddetindeki depremin 45 saniye sürmesi nedeniyle birçok bina yıkıldı ve büyü hasar aldı. Gece 03.02’de meydana gelen deprem Kocaeli başta olmak üzere yakında bulunan birçok bölgeyi etkiledi.

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

17 Ağustos Gölcük depreminde resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. 2010 yılında yayımlanan Meclis araştırması raporuna göre 18.373 kişi öldü. 48 bin 901 kişi ise yaralandı.

17 AĞUSTOS DEPREMİNİN 24'ÜNCÜ YILINDA ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

17 Ağustos 1999'da meydana depremde yaşamını yitirenler, 24'üncü yılında depremin merkez üssü olan Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde anıldı.

