HABER

17 Ağustos depreminin 20. yılı: 'O an' neler yaşandı?

16.08.2019 20:41 | Son Güncelleme

17 Ağustos 1999'da Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kırılmasıyla meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Koceali, Gölcük, Yalova hattında 20 bine yakın can kaybına ve çok büyük maddi hasara neden oldu. Enkaz altında kalan, evlerini, yakınlarını kaybeden depremzeler, o an yaşadıklarını ve depremle değişen hayatlarını anlatıyor.

17 Ağustos depreminin 20. yılı: 'O an' neler yaşandı?

https://www.youtube.com/watch?v=SYzs1TaxRxY&feature=youtu.be

17 Ağustos 1999'da Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kırılmasıyla meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Koceali, Gölcük, Yalova hattında 20 bine yakın can kaybına ve çok büyük maddi hasara neden oldu.

Deprem, o bölgede yaşayanların hayatında ise çok büyük yaralar açtı.

Enkaz altında kalan, evlerini, yakınlarını kaybeden depremzeler, o an yaşadıklarını ve depremle değişen hayatlarını anlatıyor.

Katkıda bulunanlar: Osman Kaytazoğlu

https://www.youtube.com/watch?v=mSfVkvafIp0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=mSfVkvafIp0&feature=youtu.be

İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandıİstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
Epstein'in Boynundaki Kırık Soru İşareti YarattıEpstein'in Boynundaki Kırık Soru İşareti Yarattı
OYAK İngiliz Çelik Devini Satın AlıyorOYAK İngiliz Çelik Devini Satın Alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Tatilde iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı

Tatilde iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Aracın üzerinde binlercesi vardı'

'Aracın üzerinde binlercesi vardı'

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan'da camide patlama: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'da camide patlama: Ölü ve yaralılar var

Grönland'dan Trump'a yanıt: Satılık değiliz

Çok konuşulan iddiayla ilgili Trump'a yanıt: Satılık değiliz

İranlı Amiral: ABD ve İngiltere’ye tarihi ders verdik

'ABD ve İngiltere’ye tarihi ders verdik'

Metroda şüpheli paket paniği! Yolcular tahliye edildi

Metroda şüpheli paket! Yolcular tahliye edildi

Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

2 tonluk LPG tankı patladı, çok sayıda yaralı var

2 tonluk LPG tankı patladı, çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.