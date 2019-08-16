17 Ağustos depreminin 20. yılı: 'O an' neler yaşandı?

https://www.youtube.com/watch?v=SYzs1TaxRxY&feature=youtu.be

17 Ağustos 1999'da Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kırılmasıyla meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Koceali, Gölcük, Yalova hattında 20 bine yakın can kaybına ve çok büyük maddi hasara neden oldu.

Deprem, o bölgede yaşayanların hayatında ise çok büyük yaralar açtı.

Enkaz altında kalan, evlerini, yakınlarını kaybeden depremzeler, o an yaşadıklarını ve depremle değişen hayatlarını anlatıyor.

Katkıda bulunanlar: Osman Kaytazoğlu

https://www.youtube.com/watch?v=mSfVkvafIp0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=mSfVkvafIp0&feature=youtu.be

