17 Ağustos depreminin 20. yılı: 'O an' neler yaşandı?

https://www.youtube.com/watch?v=SYzs1TaxRxY&feature=youtu.be
17 Ağustos 1999'da Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kırılmasıyla meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Koceali, Gölcük, Yalova hattında 20 bine yakın can kaybına ve çok büyük maddi hasara neden oldu.
Deprem, o bölgede yaşayanların hayatında ise çok büyük yaralar açtı.
Enkaz altında kalan, evlerini, yakınlarını kaybeden depremzeler, o an yaşadıklarını ve depremle değişen hayatlarını anlatıyor.
Katkıda bulunanlar: Osman Kaytazoğlu
https://www.youtube.com/watch?v=mSfVkvafIp0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mSfVkvafIp0&feature=youtu.be
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