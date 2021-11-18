18 Kasım günlük burç yorumları: Sanat ve estetik konuları gündeme geliyor! 18 Kasım'da burçları neler bekliyor?

18 Kasım Perşembe gününe Ay Boğa burcunda seyrine devam ederken başlıyoruz. Gökyüzü sabah saatlerinde Ay-Mars karşıtlığı etkisinde olacak. Günün ilk saatleri sinirli ve gergin olabiliriz. Gün genelinde ise gerçekleşen Merkür-Neptün üçgeni nedeniyle ilham ve yaratıcılık isteyen işlerle ilgilenebiliriz. Bugün Akrep burçları ilişkiler ve ortaklıklarıyla ilgilenebilir. Kova burcu ise hayata dair beklentilerinde değişimler yaşayabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde ilişkileriniz ve kazançlarınızla ilgili kalıcı kararlar, önemli konuşmalar ve görüşmeler gündeme gelebilir. Daha hırslı, kararlı bir enerjideyken, aklınıza koyduğunuzu yapabilir ve istediğinizi alabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde ilişkilerinizde sınırlar çizebilir, duyguları ve mantığı ayrı ayrı ele alabilir ve duygu ve akıl arasında bir seçim yapabilirsiniz. Aile ilişkileri ve iş hayatıyla ilgili kalıcı kararlar gündeme gelebilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde eğitim, yolculuklar ve seyahatler gündeme gelebilir. Araştırma, sorgulama öne çıkabilir. Ön yargılarınız gün içinde size bazı blokajlar oluşturabilir. Karamsarlıkla hareket etmeyin.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde ilişkilerinizde güven ve değere dair sorgulamalar olabilir. Size değer veren insanlarla olmak, değer görmediğiniz ortamlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Finansal konularda düzenlemeler gündemde.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde daha kontrolcü olabilir, şartların ve insanların istediğiniz gibi ilerlemesine daha çok önem verebilirsiniz. Partnerlik ilişkilerinizde mantık ve kurallar, sınırlar önem kazanabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde hem finansal konularda hem ilişkilerde güvende olmak isteyebilirsiniz. İş ilişkileri, iş görüşmeleri ve toplantılar gün içinde öne çıkabilir. Sağlığınıza ve beslenmenize önem verip özenmeye çalışın.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde aşk ilişkilerinizde kontrol ve sınırlar, beklentiler ve gerçekler ön planda olabilir. Sevdiğiniz insanla bir ve bütün olmak önem kazanabilir. Çocuklarınız için birikim yapmak, harcamalar ve maddi düzenlemeler gündeme gelebilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde ilişkiler, ortaklıklar ve aile ilişkileri öne çıkacaktır. Anne ve babanızla ilişkilerinizde emek verme, sabır gösterme ve ortak paylaşımlar içinde olma hali gündeme gelebilir. Evinizde kendi düzeninizi koruma isteği artabilir.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde iş görüşmeleri, iş hayatıyla ilgili yeni anlaşmalar ve planlar, kararlar gündeme gelebilir. Kısa yolculuklar içinde olabilirsiniz. Mevcut rutininizde farklılık yapabilir ve kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde çocuklarınız için harcamalar yapabilir, çocuklarınızla daha fazla vakit geçirebilir onların sağlığı için çabalayabilirsiniz. Çocuk sahibi olma isteği gündeme gelebilir. Hobilerinizle ilgilenmek sizi daha iyi hissettirebilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde evinizde sevdiklerinizle bir araya gelebilir, aile büyüklerinizi ziyaret edebilir, yemeklere daha düşkün olabilirsiniz. Hayata dair beklentileriniz, ilişkilerinizde duygu paylaşımı önem kazanabilir.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde şaşırtıcı haberler alabilir, sürpriz durumlarla karşılaşabilirsiniz. İlahi adaleti çalıştıran durumlar olabilir. Yasal süreçleriniz, yurtdışı bağlantılı eğitimlerle ilgili süreçler gündeme gelebilir.



