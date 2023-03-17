18 Mart kargolar çalışıyor mu? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde kargo ve PTT'ler açık mı, kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

18 Mart Çanakkale Zaferi'nde kargo ve PTT'lerin tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 18 Mart'ta kargolar çalışacak. 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil değildir. Bilindiği üzere, Cumartesi günü merkez PTT’lerin dışındaki diğer tüm PTT şubeleri hizmet vermemektedir. Belli bölgelerdeki PTT şubeleri ise cumartesi günü saat 13.30'a kadar açıktır. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde kargo ve PTT'lere ilişkin detaylar...
18 Mart'ta kargolar çalışmaktadır.
18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil günleri arasında yer almamaktadır.
PTT'ye ilişkin durum ise biraz farklı.
Kargolar cumartesi günleri saat 09.00-13.00 arasında normal şekilde çalışmaktadırlar.
Saat 13.00-17.00 arasındaki gönderilerin kabulü ve teslimi ise sadece şubelerde yapılmaktadır.
Merkez PTT’ler haricinde diğer tüm PTT şubeleri cumartesi günleri açık değildir.
Yalnızca belli bölgelerdeki PTT şubelerinin cumartesi günü saat 13.30'a dek hizmet verdiği bilinmektedir.
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