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18 Mart kargolar çalışıyor mu? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde kargo ve PTT'ler açık mı, kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

17.03.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Mart Çanakkale Zaferi'nde kargo ve PTT'lerin çalışıp çalışmadığı internetten satın aldıkları ürünleri bekleyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, 18 Mart kargolar çalışıyor mu? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde kargo ve PTT'ler açık mı, kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

18 Mart kargolar çalışıyor mu? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde kargo ve PTT'ler açık mı, kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

18 Mart Çanakkale Zaferi'nde kargo ve PTT'lerin tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 18 Mart'ta kargolar çalışacak. 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil değildir. Bilindiği üzere, Cumartesi günü merkez PTT’lerin dışındaki diğer tüm PTT şubeleri hizmet vermemektedir. Belli bölgelerdeki PTT şubeleri ise cumartesi günü saat 13.30'a kadar açıktır. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde kargo ve PTT'lere ilişkin detaylar...

18 MART'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

18 Mart'ta kargolar çalışmaktadır.

18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil günleri arasında yer almamaktadır.

PTT'ye ilişkin durum ise biraz farklı.

18 MART'TA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar cumartesi günleri saat 09.00-13.00 arasında normal şekilde çalışmaktadırlar.

Saat 13.00-17.00 arasındaki gönderilerin kabulü ve teslimi ise sadece şubelerde yapılmaktadır.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ'NDE PTT'LER AÇIK MI, KAPALI MI?

Merkez PTT’ler haricinde diğer tüm PTT şubeleri cumartesi günleri açık değildir.

Yalnızca belli bölgelerdeki PTT şubelerinin cumartesi günü saat 13.30'a dek hizmet verdiği bilinmektedir.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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18 mart çanakkale zaferi

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