18 Nisan 2022 Pazartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! İstanbul 18 Nisan hava durumu!

18 Nisan 2022 Pazartesi nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteteoroloji'den son dakika açıklaması gelmesinin ardından işe gitmek için dışarı çıkacak olan vatandaşlar ile gün içerisinde dışarıya çıkacak olan kişiler tarafından merak edildi. Yapılan açıklamaya göre; bazı bölgelerimizde serin ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Öte yandan yurt genelinde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak. 18 Nisan 2022 Pazartesi hava nasıl olacak? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri ile İstanbul, Ankara, İzmir de dahil olmak üzere il il 18 Nisan hava durumu bilgisine haberimizde yer verdik.

18 NİSAN 2022 PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimleri ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 19°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 10°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Samsun çevreleri ile Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM 2°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 1°C, 17°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

