19 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte şanslı numaralar

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 1 kişi 422.537,40 TL, 4 bilen 235 kişi 1.798,00 TL, 3 bilen 8.905 kişi 118,60 TL ve son olarak 2 bilen 142.026 kişi 11,15 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

19 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 14, 27, 63, 65, 71, 77 ve 38 joker numarası olarak belirlendi

89 milyon TL'yi aşan rekor ikramiye tutarı ile binlerce kişinin hayalini kurduğu Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar belirlendi.

Merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü boyunca gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'nun bu hafta içerisindeki son çekilişi TV8 ekranında Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana geldi.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.