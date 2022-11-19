KIBRIS'TA 4.0 ŞİDDETİNDE DEPREM! 19 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması

Son depremler listesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde gerçekleşen sarsıntı sonrası 19 Kasım 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. Bugün, İzmir, Antalya, Balıkesir, Trabzon, Ankara ve Muğla başta olmak üzere bazı illerimizde son depremler listesi araştırılıyor. Peki, 19 Kasım deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte detaylar...

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ'NDE KORKUTAN DEPREM

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Paphos'ta saat 10.16 sıralarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 11.51 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

19 KASIM 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.11.19 08:37:06 38.3747 27.2250 5.1 -.- 1.2 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.19 08:23:10 37.2042 31.1980 119.6 -.- 2.7 -.- KARABUK-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2022.11.19 08:17:16 38.3525 27.1737 13.1 -.- 3.3 3.1 GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.19 06:57:36 39.8453 27.9412 12.5 -.- 1.8 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR) İlksel

2022.11.19 04:11:08 37.9142 27.2237 6.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.19 03:58:17 40.9493 39.8583 10.8 -.- 1.6 -.- YOMRA (TRABZON) İlksel

2022.11.19 02:52:51 40.1205 33.3868 5.2 -.- 2.2 -.- KALECIK (ANKARA) İlksel

2022.11.19 01:58:42 37.0145 28.3880 19.4 -.- 1.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.11.19 01:28:59 39.0625 29.6522 12.8 -.- 1.4 -.- YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

