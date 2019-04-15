19 Nisan Terazi burcunda dolunay!

19 Nisan Cuma günü Türkiye saatiyle 14:12’de 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana geliyor. Dolunayın ana temasına baktığımızda ikili ilişkiler ön plana çıkacaktır. Hem gönül ilişkilerinde hem de ortaklık ilişkilerinde dengeyi bulma çabasında olacağız. Kısacası konumuz ilişkiler, yapmamız gereken ise dengeyi bulmak olmalıdır. Dolunayın ana temasına baktıktan sonra şimdi de kontaklarına bakıp daha detaylı bilgiler edinelim. 29° Terazi burcundaki dolunayda Ay, Uranüs ile zıt açıda bulunuyor olacak. Öncelikle bu görünümün uyarılarına sonra da desteklerine bakarak, bu durumu kendi lehimize nasıl çevirebileceğimize odaklanalım. Ay’ın Uranüs ile karşıt açıda olması ilişkilerimizde beklenmedik durumlarla karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Bu konu sevdiğimiz kişiden ummadığımız bir söz duymamız veya davranış görmemiz olabilir. Uranüs’ün ani etkiler taşıması, gerginlikler esnasında vereceğimiz bir anlık tepkiyle küçük bir olayın çok farklı yerlere gelmesine sebep olabilir. Bu sebepledir ki yazının başında değindiğimiz “dengeyi bulmak” bu dolunayda önemli olacaktır. Gönül ilişkimizde duygularımızı, tepkilerimizi dengeleyemez, aşırıya kaçarsak sorunlar ortaya çıkabilecektir. Özellikle özgürlük duygusunun öne çıkması, iki kişiden birinin daha fazla başına buyruk davranması bu dengenin bozulmasında pay sahibi olabilir. Sahiplenici, kıskanç tavırların hakim olduğu bir ilişkide, bu dolunay büyük ölçüde sorunlar yaratacaktır. Eskiden hoşunuza giden kıskanç tavırların artık sizi boğduğunu, biraz daha özgür olmaya ihtiyacınız olduğuna karar verebilirsiniz.

Peki olumlu tarafı nedir bu dolunayın dersek, o da değişime açık olmamız gerektiğidir. Ay’ın Uranüs ile karşıt olması, Güneş’in de Uranüs’le kavuşumda olduğunu gösterir. Güneş’in kavuşumuyla değerlendirirsek, aslında bu dolunay bize “değiş” diyecektir. Hayatımızda hangi konu bize artık yük olmaya başladı? Nerede tıkanıp kalıyoruz? Neden eyleme geçemiyoruz? bu sorulardan kurtulmak için büyük değişimlere de hazır olmamız gereklidir. Güneş’in her zaman destek ve güç verdiğini unutmayalım. Aklınıza koyduğunuzda, ben artık hayatımın bu düzende gitmesini istemiyorum dediğinizde, bilin ki Güneş arkanızda olacaktır. Sadece Ay’ın Uranüs ile karşıt olduğunu unutmayarak, karşı tarafın duygularını incitmeden bunu eyleme dökmeniz iyi olacaktır. Hayatımızdaki değişimler için harekete geçmemiz gerektiğini 23 Nisan tarihinde Güneş-Uranüs kavuşumunun netleşmesiyle daha iyi hissedeceğiz. Güneş’in Koç burcunda olması, kendimiz için yapacağımız fiziksel değişiklikler için de bu dolunayın destekleyici olacağını gösteriyor. Dolunaylardan sonra başlanan beslenme ve egzersiz programlarında daha hızlı kilo verilir. Mesela bu da hayatımızda bir değişimdir.

Yazıyı özetlersek, ikili ilişkilerde beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Önümüze çıkan sorunlar ne ise bunları çözerken ani tepki vermek yerine dengeleri bozmadan sakin kalarak çözüme ulaştırmalıyız. Ayrıca hayatımızda duygusal veya fiziksel olarak yapacağımız değişiklikler için desteğimiz olacaktır. Genel etkiler hariç her burç hangi konularda dikkatli olmalı aşağıda okuyabilirsiniz. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız. KOÇ İlişkinizde ve evliliğinizde gerginlikler yaşayabilirsiniz. İstemeden de olsa partnerinize sert tepkiler verebilirsiniz. İlişkinizde gördüğünüz beklenmedik bir davranış kalbinizi kırabilir. Ortak iş açmış olanlar varsa bu tarih yakınlarında ortağıyla sürtüşmeler yaşayabilir. BOĞA Sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Riskli hareketlerden kaçınmalısınız. Beklenmedik bir rahatsızlık ortaya çıkabilir. Ofiste de gergin olabilirsiniz. Ani tepkiler vermekten kaçının. Evcil hayvanınızda bir anda problemler ortaya çıkabilir. İKİZLER Aşk hayatınızda partnerinizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Tepkinizi verirken kelimelerinizi dikkatli seçin. Çocuğunuzla alakalı da stresli zamanlar yaşayabilirsiniz. Hem aşk hayatınızla hem çocuğunuzla ilgili beklenmedik durumlar yaşayabilirsiniz. Duygularınızla mantığınız arasında dengeyi kurmalısınız.

YENGEÇ Aile yaşantınızda sert bir tutum takınabilirsiniz. Aile bireylerinden birinin sağlık problemine vakit harcayabilirsiniz. Evinizin içinde riskli hareketlerden uzak durmalısınız. Evinizdeki elektroniklerde arızalar oluşabilir. İş ve aile arasında denge kurmalısınız. ASLAN İletişim problemleri baş gösterebilir. Sıklıkla yanlış anlaşıldığınızı düşünebilirsiniz. Sinirleriniz gergin olabilir. İlk aklınıza gelen cümleyi söylemeyin. Eğitim hayatınızda da agresif bir günde olabilirsiniz. İletişim kurduğunuz elektronik aletlerinizde beklenmedik arızalar ortaya çıkabilir. BAŞAK Maddi değeri olan eşyalarınıza dikkat edin. Cüzdan, para, mücevher gibi eşyalarınız göz önünde olsun. İnternetten işlem yapmamaya özen gösterin. Parayla ilgili negatif enerji aldığınız bir günde olacaksınız. Beklenmedik bir durum yüzünden cebinizden para çıkabilir. TERAZİ Dolunay sizlerin burcunda olduğundan ötürü gergin bir zaman diliminde olabilirsiniz. Sebepsiz yere agresif tepkiler gösterebilirsiniz. Sinirliyken tepki vermemeniz iyi olur. Hayatınızda ani gelişen olaylar meydana gelebilir. Bir adım geriye çekilerek mantıklı düşünmeniz gerekebilir.