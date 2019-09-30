1956 model otomobilini lüks araçlara değişmiyor

Tekindağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1956 model aracının 140 beygir gücünde ve 3 bin 500 santimetreküp silindir hacminde olduğunu belirterek, "Otomobilimi diğer klasik araçlardan ayıran en önemli özellik, bu zamana kadar orijinalliğini koruması ve değişen herhangi bir parçasının bulunmamasıdır." dedi.

Otomobilini her gün özenle temizleyen ve bakımlarını yapan Tekindağ, kendisine gelen yüksek fiyata rağmen otomobilini satmıyor, lüks araçlarla yapılan takas tekliflerini kabul etmiyor.

Tekindağ, otomobiliyle gezmeye çıktığında görenlerin ilgisini çektiğini anlatarak, "Bu otomobil ile dolaşırken insanlar çok şaşırıyorlar. Geçmiş dönemlerde bu otomobillerden kullanmış olanlar gördükleri zaman gözleri doluyor. Herkes modelini, yaşını, markasını ve ne kadar yaktığını soruyor. Bu otomobili kullanmak gerçekten çok farklı bir duygu." ifadelerini kullandı.

Pek çok otomobili deneyimleme şansı olduğunu ancak hiçbirinde klasik aracındaki konforu bulamadığını dile getiren Tekindağ, şöyle devam etti:

"Son model lüks araçları da deneme şansım oldu ama ben klasik otomobilimdeki rahatlığı ve konforu hiçbir araçta bulamadım. Otomobili almak için zaman zaman teklifler geliyor. Bu yapılan tekliflerden bir tanesi de 200 bin lira civarındaydı ama satmayı ya da başka araçla takası düşünmüyorum. Otomobilime duygusal anlamda çok bağlandım. Nasip olursa benden sonra çocuklarıma da bu aracı aktarmayı düşünüyorum."

