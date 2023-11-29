1988'den bu yana bir ilk: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 100 yıllık bakım! Bakan Uraloğlu: "80 yıl boyunca ihtiyaç kalmayacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde (FSM) Karayolu Genel Müdürlüğü eliyle yürütülen bakım çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, günlük ortalama 240 bin araç ile dünyanın en yoğun trafiğini yaşayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hizmete açıldığı 1988 yılından bu yana askı halatlarını ilk kez değiştirildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, bakım çalışmaları ile köprünün çok daha güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet vermesini sağladıklarını belirtti.

"ÇALIŞMALAR TRAFİK YOĞUNLU OLUŞMAMASI İÇİN GECE YAPILIYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, hayata geçirilen tüm projelerde yapıların güvenliği açısından bakım çalışmalarının aksatılmadan yapıldığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “Maalesef bu tür çalışmalar sırasında işin doğası gereği ekstradan trafik yoğunluğu oluşabiliyor. Ama görüldüğü üzere trafik yoğunluğu açısından vatandaşlarımıza en az sıkıntı oluşturacak şekilde gece çalışması tercih ederek gece saat 00.00 ile sabah 5.30 saatleri arasında sadece bir şerit daraltması yaparak çalışıyoruz” dedi.

"112 ÇİFT ASKI HALATI YENİLENDİ VE 8 ÇİFT ASKI HALATINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR "

Bakan Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü halat değişimlerinin doğrudan depreme karşı güçlendirme amacıyla yapılmadığını ancak elbette deprem durumunda da köprünün eskisine göre çok daha güçlü ve dayanaklı olacağını ifade etti. 120 personel ile 2023 yılında başlanan çalışmalar kapsamında şu ana kadar 120 çift askı halatının 112 çiftinin değişim işlemini tamamladık diyen Bakan Uraloğlu, “Kalan 8 çifti de en kısa sürede değiştirerek tüm çalışmalarımızı 2024 yılı başında tamamlamayı hedefliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

"KALICI RAHATLIK İÇİN GEÇİCİ SIKINTILARI GÖZE ALMAK ZORUNDAYIZ"

Bakan Uraloğlu, bakım çalışmaları nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu noktasında vatandaşlardan anlayış beklediğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, “Köprünün bakım ve onarımını bugün yapmazsak her geçen gün, her geçen ay ve her gecikilen senenin bize bedeli çok daha ağır olur. Kalıcı rahatlık için geçici sıkıntıları mutlaka göze almak zorundayız. İstanbul trafiğindeki vatandaşlarımızın ufak aksamalar için sabır ve anlayış göstermelerini umuyoruz.” şeklinde konuştu.

"İSTANBUL BOĞAZI ÜZERİNDEKİ SAĞLANAN 2 GEÇİŞ İMKÂNINI 3 YENİ PROJEYLE 5’E ÇIKARDIK"

Bakan Uraloğlu, İstanbul Boğazı üzerinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için hayata geçirilen dev projeleri de hatırlattı. Bakan Uraloğlu, “Yıllar boyunca İstanbul’un Asya ve Avrupa’daki iki yakasını birleştiren sadece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü var iken, bugün; Avrasya Tüneli ve Marmaray ile İstanbul Boğazı’nın altından hem karayolu hem de demiryolu geçişi tesis ettik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Boğazı’nın üstünde üçüncü bir köprü daha inşa ettik. Asya ile Avrupa’yı İstanbul Boğazı noktasında 3 dev projeyle yeniden bağladık. Böylece İstanbul Boğazı üzerindeki Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden sağlanan 2 geçiş imkânını 3 yeni projeyle 5’e çıkardık” dedi.

"İSTANBUL’UN TIKANABİLECEK DAMARLARINI DAHA TIKANMADAN AÇMIŞ OLDUK"

Bakan Uraloğlu, hayata geçirilen dev projelerin İstanbul’un trafik yoğunluğuna etkisini anlattı. Bakan Uraloğlu, “Marmaray’ı her gün ortalama 600 bin yolcu kullanıyor. Avrasya Tüneli’nden günde ortalama 65 bin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 148 bin araç geçiyor. Bu dev projelerin hayata geçmediğini ve bu geçişlerin sadece 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerine yöneldiğini, oluşacak trafik yoğunluğunu düşünün. Yani, aslında Marmaray, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul’un tıkanabilecek damarlarını daha tıkanmadan açmış, baypas etmiş olduk.” açıklamasında bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ 80 YIL BOYUNCA YENİ BİR KABLO DEĞİŞİMİNE İHTİYAÇ KALMAYACAK"

Bakan Uraloğlu, 2016 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılana kadar FSM Köprüsü’nün yoğun ağır taşıt trafiğine maruz kaldığını ve bu durumun askı halatlarının yorulma ömrünü kısalttığını belirtti. Bakan Uraloğlu, yapılan halat değişimlerinden sonra ağır tonajlı araçların Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullandığı için önümüzdeki 80 yıl boyunca yeni bir kablo değişimine ihtiyaç kalmayacağı bilgisini paylaştı.

"BİZİM SİYASETİMİZ HEP ESER VE HİZMET SİYASETİ OLMUŞTUR"

Bakan Uraloğlu, İstanbul’un trafik yoğunluğunu azaltan dev projelerin hayata geçirilmesi noktasında karşı çıkanların olduğuna da dikkati çekti. Uraloğlu, “Bugün bu projelerin yapılmadığını düşündüğünüzde ortaya çıkacak yoğunluğu ve aksamaları hayal edebilirisiniz. Bizim siyasetimiz hep eser ve hizmet siyaseti olmuştur. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcında ülkemizin her karış toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz.” dedi.





