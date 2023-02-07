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1999 Gölcük depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos 1999 depremi İstanbul yıkılan bina sayısı kaçtı?

07.02.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin Kahramanmaraş başta olmak üzere diğer birçok ilde etkisi sürerken akıllara '1999 Gölcük depremi' geldi. 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03.02 sıralarında oluşan deprem de yıkıcı sonuçlara yol açmıştı. Peki 1999 Gölcük depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos 1999 depremi İstanbul yıkılan bina sayısı kaçtı? İşte detaylar...

1999 Gölcük depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos 1999 depremi İstanbul yıkılan bina sayısı kaçtı?

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa depremlerinin etkileri devam ederken, yaklaşık 23 sene önde meydana gelen 1999 Gölcük depremi detayları merak konusu oldu. Peki 1999 Gölcük depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos 1999 depremi İstanbul yıkılan bina sayısı kaçtı? İşte detaylar...

1999 Gölcük depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos 1999 depremi İstanbul yıkılan bina sayısı kaçtı?

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ?

17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03.02 sıralarında meydana gelen Marmara Depremi 7,4 büyüklüğündeydi. 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.

DEPREMDE KAÇ BİNA HASAR GÖRDÜ?

TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi̇ Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yeri yıkıldı ve depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi. Bununla birlikte 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

1999 Gölcük depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos 1999 depremi İstanbul yıkılan bina sayısı kaçtı?

Depremde İstanbul'da 454 kişi hayatını kaybetti. Yalova, Düzce ve Gölcük'ten kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e yükseldi.

Depremde İstanbul'da 1880 kişi yaralandı, 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar oluştu, 18 bin 162 konut orta ve ağır şiddetteki hasar yüzünden oturulamaz hale geldi. Ayrıca 3 bin 171 okuldan 820'si hasar aldı. Bunların 118'i orta, 13'ü ağır hasarlıydı. İstanbul'daki 10 bine yakın kamu binasının 1137'sinde az, 387'sinde orta, 37'sinde ise ağır hasar oluştu.

İstanbul depreminden en çok zarar gören Avcılar'da 270 kişi vefat etti ve yüzlerce kişi yaralandı. 1823 konut ve 326 iş yeri yıkıldı. 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde hafif hasar meydana geldi.


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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Gölcük 1999 depremi

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