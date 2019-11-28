2 Aralık 2019 Jüpiter Oğlak burcunda!

Önce Jüpiter’i bir hatırlayalım, sonrasında kendisinin Oğlak burcuyla olan ilişkisini değerlendirerek devam edelim. Jüpiter şanstır, berekettir, umuttur kısacası hayatın güzel tarafıdır. Jüpiter’den haritalarımız tetiklendiği zamanlarda, etkilediği konularda şansımız açılır. Her şey yolunda gitmeye başlar. Bir de iyicil gezegenlerle kontağı olursa o zaman hayatımızın en güzel dönemlerini geçiririz. Jüpiter, hayatın keyifli tarafını da temsil eder. Seyahatler, sosyal ilişkiler, güzellikler, pozitif düşünceler bu gezegenle bağdaştırılır. Jüpiter, iki burcun yöneticisidir. Biri Yay, diğeri ise Balık burcudur. Jüpiter sıkıntıya gelmeyi, sert tavırları, otoriteyi pek sevmez. İşte niye bundan bahsettik derseniz çünkü geldiği burç Oğlak tam da bu karakterde bir enerjidedir. Bu sebeple ne Jüpiter Oğlak burcundan ne de Oğlak burcu Jüpiter’den pek haz etmez. Bu sebepten Jüpiter geçiş yapacağı Yay burcundaki gibi Oğlak burcunda yüzde yüz kendi enerjisini gösteremez. Yani şans vermez mi? Tabii ki verir ama tam da Oğlak karakterinde verir. Çabalayarak, işin peşini bırakmadan hareket ederseniz Jüpiter ödülünü kat kat sunacaktır. Ama ben birazcık emek vereyim, gerisi gelir derseniz hayır gelmez. Çünkü Oğlak, emeği görmek ister. Disiplin ve kararlılık ister. Özellikle Jüpiter Oğlak’tayken bir sene boyunca bireysel olarak işimizde, kazancımızda şanslı bir süreç geçirebiliriz.

Gelelim bütün sene için Jüpiter-Oğlak ilişkisini yorumlamaya. Bunu yapmamız gerekli çünkü Oğlak burcunda bir tek Jüpiter olmayacak. Hala hazırda orada Plüton ve Satürn yer almaktadır. Bu sebeple şansımızın açılacağı konularda her zaman işimizi garantiye alarak yapmalıyız. Plüton ve Satürn iki kötücül bir yerden aksilik yaratmak isteyebilir. Satürn 22 Mart’ta Kova burcuna geçiyor olsa da 2 Temmuz tarihinde Oğlak burcunda retrosuna devam edeceğinden, 17 Aralık'a kadar yine bu burçta kalacak. O yüzden şansım yaver gidiyor deyip kendimizi salarsak, Satürn ders vermek için elinde sopasıyla ensemizde bekleyecektir. Ama güzel haber Satürn ve Jüpiter kavuşumda olmayacaktır. Peki dikkat etmemiz gerekenler var mı? Evet var. Çünkü Jüpiter yıl içinde 3 kez Plüton ile kavuşumda olacak. Bu büyük etkilere sahip iki gezegen kavuştuğunda rahat durmazlar. Bu sefer Jüpiter’in abartmayı seven tarafı ortaya çıkar ki kötücüllerden olan Plüton ile bu kavuşumu yapması sevimli olmaz. Kötü olaylar daha da şiddetlenmeye, büyümeye meyilli olabilir. Özellikle 3 tarih var ki dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlar; 5 Nisan, 30 Haziran ve 13 Kasım tarihleri. Dünyada zorlu bir süreçten geçeceğizdir.

Dünya demişken, Jüpiter’in bu kavuşumları 2020 yılında dünyada maddi krizleri de beraberinde getirecektir. Büyük firmaların iflaslarına, Boğa’daki Uranüs sayesinde de yeni farklı sektörlerin ortaya çıkacağına şahit olabiliriz. İş dünyasını çalkantılı bir sene bekliyor. Dünyanın ekonomik dengeleri değişecektir. Ayrıca otoriteyi temsil eden Oğlak sebebiyle, dünya liderlerinin bu sene büyük gaflarını, egoist davranışlarını, dediğim dedik tavırlarını ağzımız açık olarak izleyebiliriz. Şimdi her burcu hangi konularda bir sene şans bekliyor hemen inceleyelim. Küçük bir not, özellikle Jüpiter geçişini mutlaka önce yükseleninizi okuyarak başlayın. Sonra öz burcunuzu (Güneş burcu) okuyarak devam edin. Hatta doğum haritalarınıza hakimseniz, toprak grubunda gezegenleri olanlar da güzel etkiler altında olacaktır. Boğa, Başak ve Oğlak toprak grubundan olduklarından bu burçlardan olmasanız bile burada gezegenlerinizin olması sizi olumlu yönde etkileyecektir. Herkese bol şans! KOÇ Kariyer hayatınızda altın çağınızı yaşayacaksınız. Hayalinizdeki işe kavuşabilirsiniz. Bulunduğunuz işte yönetici pozisyonuna yükselebilirsiniz. Maaşınızda da beklediğinizden çok artış olabilir. Kariyerinizde emin adımlarla ilerlerken öfkenize yenik düşmemeye dikkat etmelisiniz. Eğer çalışmıyorsanız sizler bu tarihe kadar gelecekte yapmak istediklerinizi bir bir eyleme dökeceksiniz. Bu bir yıl içerisinde hayallerinizi ertelemek yerine harekete geçeceksiniz.

BOĞA Akademik hayatınızda, yurt dışı bağlantılı işlerinizde şansınız açık olacak. Bir sene sürecek bu görünüm hayata bakış açınızı değiştirecek. Olumlu düşündükçe ne kadar güzel etkileri kendinize çektiğinizi fark edeceksiniz. Negatif olmanın bir yararını görmediğinizi anlayacak ve artık ne olursa olsun hayatın pozitif yanlarına odaklanacaksınız. Astroloji, felsefe gibi konulara merakınız artabilir. Bu konularla ilgili araştırma yapabilir, eğitimlere başlayabilirsiniz. 2020 yılında dikkat etmeniz gereken konu ise seyahatleriniz olacaktır. İKİZLER 19 Aralık 2020’ye kadar maddi durumunuz son seneye oranla çok farklı olacak. Bir türlü kapatamadığınız borçlar artık olmayacak. Çünkü Jüpiter şans vermeye geliyor. Bir sene boyunca maddi anlamda çok farklı yerlerde olacaksınız. Hatta ailenizden miras bile kalabilir. Fakat bu gelen parayı daha da harcamaya meyilli olacaksınız. Bu konuda kendinizi frenlemeyi unutmayınız. YENGEÇ Evlilik ve ilişki konularınızda şansınız çok açık. Tam bir sene sürecek bu etkiyle beraber bu sene birçok Yengeç evlenebilir. Uzun süredir yalnız olanlar 2020 senesinde bir anda hayatının aşkına rastlayabilir. Ortak iş açmış olanlar o kadar güzel paralar kazanır ki bir sene içinde tahmininden çok farklı yerlerde kendini bulabilir. Fakat Plüton’un bazı zamanlarda etki etmesiyle ve tutulmalar nedeniyle ilişkinizde öfkenize hakim olamayabilirsiniz. Öfkeyle her şeyi kül edebilirsiniz.

ASLAN İş ortamınızda şansınız çok açılıyor. Bulunduğunuz mevkiden çok yüksek yerlere gelebilirsiniz. Sadece statünüz değil, elinize geçen para da tahmininizden fazla olabilir. Sağlık problemi olanlar şifa bulabilir. Tek dikkat etmeniz gereken sağlığınızın düzeldiğini düşünüp kendinizi bırakmamak olmalıdır. Her zaman tedbirli olmalısınız. En güzeli ise psikolojik olarak mutlu olacaksınız. Kişisel gelişim çalışmalarına başlayabilirsiniz. BAŞAK Şans ve bereket gezegeni, aşk hayatınıza ve çocuğunuza şans vermeye geliyor. Bir sene sürecek bu etkide artık bekar Başak burcu kalmayabilir. Beklediğiniz aşk karşınıza çıkabilir. Çocuğuyla ilgili beklentisi olanlar çok güzel bir sene geçirebilirler. Medikal sorunlardan ötürü çocuğunuz olmuyorsa bir sene içinde mutlu haberi alabilirsiniz. Hobi olarak yaptığınız işlerde ün kazanıp, profesyonel olarak icra edebilirsiniz. TERAZİ Ailenizle ve evinizle ilgili konularda şanslı bir döneme giriyorsunuz. Hayatınızda meydana gelebilecek her olayda ailenizin değerini anlayacağınız bir yıl sizleri bekliyor. Maddi bir destek de görebilirsiniz. Ailesi genişleyecekler de olacaktır. Bir bebek veya evlilik yaşanabilir. Eviniz değiştirmek isteyip bir türlü eyleme geçemeyenler 2020 yılı içinde hayalindeki eve kavuşabilirler.

AKREP Eğitim konularında şansınız açılıyor olacak. İletişime dayalı sektörlerde çalışanlar için bir sene boyunca güzel bir şans sizlerle olacak. Hangi sektör olursa olsun yeni tanışacağınız kişilerden güzel destekler görebilirsiniz. Kardeşinizle ilgili konularda da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğlenceli ve sosyal bir sene yaşayacaksınız. Sadece sinirlerinize hakim olamadığınızda işler tersine dönebilir. YAY 19 Aralık 2020’ye kadar maddi konularda hayal edemeyeceğiniz bir şans elde edebilirsiniz. Bir sene boyunca artan gelir düzeyiniz hayalinizdekileri gerçekleştirmek için fırsat verecektir. Çalıştığınız işteki maaşınız artabilir. Gayrimenkul yatırımlarınız çok iyi getiriler getirebilir. Finansal olarak derin bir nefes alacaksınız. Yalnız, Jüpiter abartıları sever. Siz de bunu alışverişlerinizde yaparsanız ekonominiz zora düşebilir. OĞLAK Hayatınızda şansınızın her konuda açık olduğu bir yıllık sürece gireceksiniz. Bu görünüm her 12 senede bir gerçekleşir. 2020’de hayatınızda istediklerinizi elde edebileceğiniz bir dönem yaşayacaksınız. Gerçekçi karakteriniz belki mucizelere inanmayabilir ama bir sene boyunca buna şahit olacaksınız. Satürn ve Plüton burcunuzda seyahat edecek olsa da sizler zaten uzun zamandır bu etkiler altında olduğunuzdan çok zorlanmayacaksınız.