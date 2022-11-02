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2 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Milli Piyango ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

02.11.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Şans Topu çekilişi, haftada iki gün olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları gerçekleşiyor. 2 Kasım Çarşamba günü Şans Topu oynayan kişilerin gözü kulağı Milli Piyango'ya çevrildi. Peki, 2 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ne oldu? Milli Piyango ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

2 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Milli Piyango ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı akşam saatlerinin gelmesiyle beraber merak konusu oldu. Her hafta çarşamba ve pazar akşamları gerçekleşen Şans Topu çekilişinin geçmiş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

2 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2 Kasım Çarşamba akşamı haftanın ilk Şans Topu çekilişi gerçekleşti. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu Çekilişi saat 20:00'de gerçekleşti.

İşte kazanan numaralar;
2-7-18-28-32-8

Çekiliş sonuçları için tıklayınız;
https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sans-topu

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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