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2 Mart 2021 reyting sonuçları

03.03.2021 10:53 | Son Güncelleme:
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2 Mart 2021 reyting sonuçları

İzleyiciler 2 Mart reyting sonuçlarını öğrenmek için aramaya koyuldu. Güldür Güldür, Baraj, Hekimoğlu gibi önemli yapımların yayınlandığı 2 Mart 2021 tarihi reyting sonuçları ne? Hangi program ne kadar reyting aldı? İşte tüm detaylar...

2 Mart tarihi reyting sonuçları dizi-film severler tarafından araştırılmaya başlandı. Birbirinden eğlenceli dizi,film ve programlar 2 Mart tarihinde izleyici karşısına çıktı. Peki 2 Mart 2021 reyting sonuçlarına göre hangi program kaçıncı oldu?

TELEVİZYONDA NE VAR?

2 Mart tarihinde Show Tv'de Güldür Güldür, Fox Tv'de Baraj, Star Tv'de Çok Filim Hareketler Bunlar, Kanal D'de Hekimoğlu, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, TRT1'de Masumlar Apartmanı, TV8'de ise Survivor Ünlüler - Gönüllüler programı yayınlandı.

2 MART REYTİNG SONUÇLARI

Listeye göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Total'de zirveye yerleşmeyi başardı. TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı ise Total'de ikinci, AB'de ise ilk sıraya yerleşebildi. TV8'in sevilen programı Survivor hem Total'de hem AB'de 10. sırada yer alabildi.

İşte tüm sonuçlar:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1) ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
2) MASUMLAR APARTMANI TRT 1
3) ESRA EROL'DA ATV
4) SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5) MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6) BARAJ FOX
7) ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
8) ATV ANA HABER ATV
9) MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
10) SURVIVOR TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1) MASUMLAR APARTMANI TRT 1
2) ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
3) MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
4) SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5) HEKIMOGLU KANAL D
6) ESRA EROL'DA ATV
7) BARAJ FOX
8) MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9) ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
10) SURVIVOR TV8

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Hekimoğlu dizisi Masumlar Apartmanı dizisi survivor Güldür Güldür

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