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  4. '2 milyon 850 bine mezarınızı satın alıyorsunuz' diyerek depremde yıkılan binaları satanlara tepki göstermişti, Dilara Gönder'den sürpriz karar! Hayko Cepkin böyle şaşırdı: 'Yok artık'

'2 milyon 850 bine mezarınızı satın alıyorsunuz' diyerek depremde yıkılan binaları satanlara tepki göstermişti, Dilara Gönder'den sürpriz karar! Hayko Cepkin böyle şaşırdı: 'Yok artık'

09.02.2023 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet tarihinde görülen en büyük felaketlerden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte yaşananlara Show TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Dilara Gönder'in canlı yayın sırasında verdiği ""Ölümünüzü 2 milyon 850 bin TL'ye satın alabilirsiniz değerli izleyenler" tepkisiyle gündem olmuştu. Gönder bugün sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyururken müzisyen Hayko Cepkin de karar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

'2 milyon 850 bine mezarınızı satın alıyorsunuz' diyerek depremde yıkılan binaları satanlara tepki göstermişti, Dilara Gönder'den sürpriz karar! Hayko Cepkin böyle şaşırdı: 'Yok artık'

Hafta başından beri Türkiye'yi yasa sürükleyen depremlerde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken her geçen saat bilanço da ağırlaşıyor. Bu sırada yıkılan binalarla ilgili tepkiler de geliyor.

"GÖMME DOLAP VARMIŞ, İNSANLARI GÖMDÜNÜZ"

Show TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Dilara Gönder, 2 gün önce canlı yayın sırasında Depremden yıkılan, 1 sene önce yapılmış, 2 milyon 850 bin TL'ye satılan bir binanın ilanının ekrana getirilmesinin ardından "İşte bunlar mezar. 1 sene önce yapılmış. Gömme dolap varmış, insanları gömdünüz" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Gönder ayrıca "Ölümünüzü 2 milyon 850 bin TL'ye satın alabilirsiniz değerli izleyenler" demişti.

Dilara Gönder bugün Show TV'deki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Müzisyen Hayko Cepkin de bu karara şaşkınlığını Gönder'in gönderisine yorum yaparak dile getirdi.

HAYKO CEPKİN: YOK ARTIK!

Gönder, istifa kararını "Yazması zormuş, istifa ettim" diyerek duyurdu.

Hayko Cepkin ise Gönder'in tweet'ine "Yok artık" tepkisini verdi.

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