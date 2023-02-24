'2 milyondan fazla kişi...' Hükümetten açıklama! Seçimler ne zaman yapılacak? 'Aksi yönde mutabakat olmazsa seçim...' Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

Tüm Türkiye, deprem felaketinin ardından tek yürek oldu ve deprem bölgesindeki yaraları sarmak için çabalıyor. Bir yandan da yaklaşan seçimler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Seçimlerin ne zaman yapılacağına dair tartışmalar da devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, seçimlere dair önemli ifadeler kullandı. Peki, seçimler ne zaman yapılacak? Depremden etkilenen vatandaşların oy kullanma işlemi nasıl olacak? İşte detaylar...

"TÜM KAYNAKLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ"

CNN International’a açıklama yapan Kalın, Türkiye'nin deprem felaketiyle mücadelesine dair “Tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz. Yeni şehirlerimizi bilimsel kriterlere göre inşa edeceğiz” dedi.

SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Kalın, seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda ise “Cumhurbaşkanı bu kararı kendi başına alamaz. Meclis’in bir karar görüş bildirmesi gerek. Ama günün sonunda Yüksek Seçim Kurulu etkilenen 10 şehirde seçim olup olmayacağına karar verecek. 2 milyondan fazla kişi bölgeden ayrıldı. Gittikleri yerde nasıl oy verecekler gibi teknik sorunlar var. Ancak eğilim, önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça vaktinde Mayıs’ta yapılması yönünde.” ifadelerini kullandı.

BAKAN BOZDAĞ: KANUNUMUZDA AÇIK AÇIK YAZIYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise seçimlerle ilgili yaptığı açıklamasında "Kimin nerede nasıl oy kullanacağı kanunumuzda açık açık yazıyor. Onun için yeni bir kanuni düzenlemeye gerek yok. YSK'nın daha önce aldığı kararlar var. Herkes meskun olduğu yerde oyunu kullanacak. Seçim listeleri askıya çıktığında itirazı varsa edecek ona göre oy kullanacak." ifadelerini kullandı.





