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  4. Son dakika | "Biz fark etmedik" diyerek açıkladı: "Çocuklar 3 şekilde kaçırılıyor" Akşener'den "Sayın Erdoğan zorunda kalmış" iddiası...

Son dakika | "Biz fark etmedik" diyerek açıkladı: "Çocuklar 3 şekilde kaçırılıyor" Akşener'den "Sayın Erdoğan zorunda kalmış" iddiası...

24.02.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İYİ Parti lideri Akşener, depremle sürecinde yaşananlarla ilgili iktidara tepkisini dile getirirken kendisine verilen bir bilgiyi paylaştığını belirterek "Bir haftada sayın Erdoğan'ın atmak zorunda olduğu imza sayısı 36 binmiş. Bir insana bu mümkün değil" dedi. Öte yandan Akşener deprem sonrası çocukların çalınmasıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Son dakika | "Biz fark etmedik" diyerek açıkladı: "Çocuklar 3 şekilde kaçırılıyor" Akşener'den "Sayın Erdoğan zorunda kalmış" iddiası...

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında deprem gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kocaeli'de depremden sonra ilk 10 günde çocukların çalındığını ve fark etmediklerini söyleyen Akşener, "3 çeşit çalınıyor: 0 yaş bebekler Batılı ailelere 50-70 bin dolara satılıyor. Bunların bir kısmı organ için, bir kısmı da seks için çalınır, 10-11 yaş, cinsiyeti fark etmez" diye konuştu. Olası İstanbul depremiyle ilgili mesajlar veren Akşener ayrıca depremden sonra kimsenin istifa etmemesine tepki gösterdi.

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"AFAD'IN BÜTÇE YÜZÜNDEN 4 AYDIR MALZEME ALAMADIĞINA DAİR BİLGİ GELDİ"

Akşener'in Fox TV'de katıldığı programdaki açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Afet, deprem bu toprakların kaderidir ancak bu yaşadığımız felaket ihmaldir, sebebi Beştepe’dir. Afet büyük olup yönetilemediği zaman felakete dönüşür.

  • AFAD'ın bütçe yüzünden 4 aydır yeterli malzeme alamadığına dair bilgi geldi.

  • Yardımların yerine ulaşamadığını fark ettik. Kendiler dağıtamadılar çünkü eleman sayısı yeterli değil. AFAD'ın bilgisi dahilinde biz arama-kurtarma konusunda gönüllülere çağrıda bulunduk, 30 bini aşkın telefon aldık. Listeler yapıp onların içinden AFAD'ın üst düzey yöneticiler bize dedi ki 'Arama-kurtarma deneyimi olsun.' 3 uçak dolusu insanı biz arama-kurtarma çalışmaları için AFAD'ın bilgisi dahilinde gönderdik.

"BİR HAFTADA 36 BİN İMZA ATMAK ZORUNDA KALMIŞ"

  • Bir haftada sayın Erdoğan'ın atmak zorunda olduğu imza sayısı 36 binmiş. Bir insana bu mümkün değil. Bana verilen bilgi bu.

"ÇOCUKLAR 3 ÇEŞİT ÇALINIYOR"

  • Kocaeli'de ilk 10 gün çocuk çalındı ve biz bunu fark etmedik. 3 çeşit çalınıyor: 0 yaş bebekler Batılı ailelere 50-70 bin dolara satılıyor. Bunların bir kısmı organ için, bir kısmı da seks için çalınır, 10-11 yaş, cinsiyeti fark etmez. İlk seslendiğim şey çocuktu, 'Oradaki çocuklarla ilgileneceksiniz ve mutlaka devlete teslim edeceksiniz' dedim. Mesela TCDD tren kaldırırdı, her indiğinde çocuklar eksik olurdu. Ondan sonra mühürlenerek götürüldü.

  • İstanbul yıkıldığında ne olacak? Yollar çok önemli. Toplanma mekanları yok, bitti. Bunun hesabını kim verecek yok? Allah'ın bir kulu istifa etmedi.

"SONUÇLARINI GÖRECEKSİNİZ"

  • Sayın Erdoğan'ın yerinde olsaydım CHP'li, AK Partili ve MHP'li belediye başkanlarını bir araya getirirdim. Bu deprem siyasetin her şeyini resetledi, her şey yeniden başlıyor. Hiç birimiz 5 Şubat'ta yaşadığımız gibi 6 Şubat'ta kalkmadık. Göreceksiniz sonuçlarını. Böyle bir şey olabilir mi? Cumhur İttifakı aşağı, Cumhur İttifakı yukarı...

  • Hicap duyguları gitmiş. Tek başına bir kişisin, partili cumhurbaşkanısın. Sen böyle bağırdığında 'Be ahlaksız, be namussuz' dediğinde senin gözünün içine bakan o silsile aşağıda ne yapmaz?

"GELİP KULAĞIMA DEDİ Kİ..."

  • Adını vermeyeceğim bir devlet grubundan bir yetkili gelip kulağıma dedi ki "Biz ne konteynerde ne çadırda kalabiliyoruz." Biz onlara yardım ettik. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi?
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