Son dakika | "Biz fark etmedik" diyerek açıkladı: "Çocuklar 3 şekilde kaçırılıyor" Akşener'den "Sayın Erdoğan zorunda kalmış" iddiası...

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında deprem gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kocaeli'de depremden sonra ilk 10 günde çocukların çalındığını ve fark etmediklerini söyleyen Akşener, "3 çeşit çalınıyor: 0 yaş bebekler Batılı ailelere 50-70 bin dolara satılıyor. Bunların bir kısmı organ için, bir kısmı da seks için çalınır, 10-11 yaş, cinsiyeti fark etmez" diye konuştu. Olası İstanbul depremiyle ilgili mesajlar veren Akşener ayrıca depremden sonra kimsenin istifa etmemesine tepki gösterdi.
Akşener'in Fox TV'de katıldığı programdaki açıklamalarından satır başları şöyle:
Afet, deprem bu toprakların kaderidir ancak bu yaşadığımız felaket ihmaldir, sebebi Beştepe’dir. Afet büyük olup yönetilemediği zaman felakete dönüşür.
AFAD'ın bütçe yüzünden 4 aydır yeterli malzeme alamadığına dair bilgi geldi.
Kocaeli'de ilk 10 gün çocuk çalındı ve biz bunu fark etmedik. 3 çeşit çalınıyor: 0 yaş bebekler Batılı ailelere 50-70 bin dolara satılıyor. Bunların bir kısmı organ için, bir kısmı da seks için çalınır, 10-11 yaş, cinsiyeti fark etmez. İlk seslendiğim şey çocuktu, 'Oradaki çocuklarla ilgileneceksiniz ve mutlaka devlete teslim edeceksiniz' dedim. Mesela TCDD tren kaldırırdı, her indiğinde çocuklar eksik olurdu. Ondan sonra mühürlenerek götürüldü.
Sayın Erdoğan'ın yerinde olsaydım CHP'li, AK Partili ve MHP'li belediye başkanlarını bir araya getirirdim. Bu deprem siyasetin her şeyini resetledi, her şey yeniden başlıyor. Hiç birimiz 5 Şubat'ta yaşadığımız gibi 6 Şubat'ta kalkmadık. Göreceksiniz sonuçlarını. Böyle bir şey olabilir mi? Cumhur İttifakı aşağı, Cumhur İttifakı yukarı...