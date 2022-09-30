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2. Sayfa konuğu Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever kimdir? Savaş Yurtsever ile Aslı Hünel ne zaman evlendi?

30.09.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever vatandaşlar tarafından merak edildi. Saruhan Hünel'in kız kardeşi olan ünlü şarkıcı Aslı Hünel, 30 Eylül 2022 Cuma günü 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini değerlendirdi. Peki, 2. Sayfa konuğu Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever kimdir? Savaş Yurtsever ile Aslı Hünel ne zaman evlendi?

2. Sayfa konuğu Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever kimdir? Savaş Yurtsever ile Aslı Hünel ne zaman evlendi?

Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever 30 Eylül 2022 Cuma gününün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. 2. Sayfa magazin programı nedeniyle vatandaşlar internette yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 2. Sayfa konuğu Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever kimdir? Savaş Yurtsever ile Aslı Hünel ne zaman evlendi?

ASLI HÜNEL'İN EŞİ SAVAŞ YURTSEVER KİMDİR?

Savaş Yurtsever 1975 yılında dünyaya geldi. İş adamı olan Savaş Yurtsever 1998'de bir araba markasında satış danışmanı olarak sektöre girdi. 2011 yılından beri bir otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak devam etmektedir.

Savaş Yurtsever ve Aslı Hünel 11 Nisan 2018 tarihinde evlendi.

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ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Aslı Hünel, ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir.

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Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Birçok yerde sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, 2018 yılında Savaş Yurtsever ile evlendi.

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