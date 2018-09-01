2. Uluslararası Turaz Adli Bilimler Kongresi

Celbiş, kongredeki yan etkinlik ve çalıştaylarda başta Türkiye olmak üzere dünyada meydana gelen büyük toplumsal olayların toplum psikolojisi üzerine etkilerinin de tartışılacağını belirterek, "Dünya üzerindeki adli bilimler, adli tıp ve patolojide son gelişmeleri ele alacağız. Çocuk istismarı, kadına şiddet, medyanın çocuklar üzerindeki etkileri üzerine önemli oturumlar gerçekleştireceğiz. Davet edilen Türk devletlerinden bilim insanları ile geçmiş tarih ve kültür birliğimiz canlandırılacak, ortak bilimsel çalışmalar önü açılacak ve diğer ülkeler ile kültür alışverişi sağlanarak dostluklar geliştirilecek." bilgisini verdi.

Swissotel The Bosphorus'da gerçekleştirilen kongrede açıklamalarda bulunan Kongre Başkanı ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Celbiş, Türkiye'de çok fazla uluslararası kongre yapıldığını ancak resmi dili Türkçe olan ilk kongreyi düzenlemenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

İSTANBUL (AA) - Uluslararası TURAZ Akademi Derneği (UTAK) tarafından düzenlenen, resmi dili Türkçe olan Bilim ve Adalet 2. Uluslararası TURAZ (Türkiye-Azerbaycan) Adli Bilimler Adli Tıp ve Pataloji Kongresi'nin ilk gün oturumları tamamlandı.

Kongrenin ilk gününde "Günümüzde Adli Tıp ve Adli Bilimler", "Olağanüstü Durumlarda Adli ve Acil Tıp", "Kayıplar ve Adli Antropoloji", "Tıbbi Uygulama Hataları", "Ruhsal Travma", "Olay Yeri İnceleme", "Çocuk İstismarı", "Patoloji" ve "Kalp Damar Cerrahisi" ana başlıkları altında oturumlar yapıldı ve çok sayıda sözlü bildiri sunuldu.

Kongrenin yarınki oturumlarında ise "Çocuğun Cinsel İstismarı", "Bilirkişilik", "Kadına Yönelik Şiddet", "Adli Genetik" gibi konu başlıklarında sunumlar gerçekleştirilecek.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nden Adli Tıp ve Patoloji Başkanı Adalet Hasanov'un da başkanı olduğu kongreye, RTÜK üyeleri, Yargıtay üyeleri, adli tıp uzmanları ve çalışanları, 25 farklı ülkeden akademisyen, antropologlar ve toksikologlar katılıyor.

