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2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 01:05 | Son Güncelleme

Siirt'te, üzerine kaynar halde yemek dökülen çocuk, hayatını kaybetti.

2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!

Alınan bilgiye göre, Pervari ilçesinin Köprüçay köyündeki evlerinde yörede "keşk" olarak adlandırılan süt ürünü yemek, kaynar haldeyken 2 yaşındaki Üveys İlbilgi'nin üzerine devrildi.

Vücudunda yanıklar oluşan İlbilgi, yakınları tarafından Şirvan Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda öldü.

İlbilgi'nin cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi moruna kaldırıldı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Morg önünde gazetecilere açıklama yapan çocuğun dayısı İsmail Koçak, yeğeninin, annesinin bulaşık yıkamaya gittiği sırada oyun oynadığını, tencerenin içindekini merak ettiğini ve bakmaya çalışırken yemeğin üzerine döküldüğünü belirtti.

Koçak, "Tencerenin devrilmesi sonucu Üveys yandı. Çocuğu araçla hastaneye götürdüğüm sırada yarı yolda ambulans yetişerek müdahale etti. Takdiri ilahi. Yolda hayatını kaybetti." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Siirt Pervari Şirvan Devlet Hastanesi Üveys İlbilgi

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