HABER

2 yaşındaki çocuğu kapıyı kıran komşusu kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 20:27 | Son Güncelleme

Kayseri'de annesinin kısa süreliğine evde yalnız bıraktığı 2 yaşındaki M.A.G., oynarken düşüp başından yaralandı. Çocuğun ağlama sesi üzerine komşusu Ömer Özel (27) kapıyı kırarak kurtardı. M.A.G., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Yenimahalle 12'nci Cadde'deki tek katlı evde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan ve 4 çocuğuyla birlikte yaşayan M.G. (36) kapıyı kilitleyip, çıktı.

Çocuklardan en küçüğü M.A.G. evde oyun oynadığı sırada elbise dolabından düşüp, başından yaralandı. Ağlama seslerini duyan komşular, eve koştu. Giriş kapısının kilitli olması nedeniyle komşulardan Ömer Özel, evin arkasındaki kapıyı kırıp içeri girdi. Başından yaralanan M.A.G., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

"ÇOCUĞUN KAFASI YARALANMIŞTI"

Kapıyı kıran Ömer Özel, "Annemle bahçede otururken sesler duyduk. Çocuğun kafasının yarıldığını camdan gördük. Kapının kilitli olması nedeniyle açamadık. Arka kapıyı tekme atarak kırdım ve çocuğu dışarı çıkardım. Çocuğun kafası yaralanmıştı. Olay yerine gelen ambulansla çocuğu gönderdik" dedi.

PARTNER Sosyetik isim o etiketi görünce çıldırdı! Sosyetik isim o etiketi görünce çıldırdı!
Ahmet Şık: Emri siyaset vermiştirAhmet Şık: Emri siyaset vermiştir
Böyle yakalandı! 'Zaten ölmüşüm ben'Böyle yakalandı! 'Zaten ölmüşüm ben'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Ömer Özel komşu

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lokantada dehşet saçmıştı! Yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Böyle yakalandı! 'Zaten ölmüşüm ben'

Son dakika: İsrail Başsavcısı, Başbakan Binyamin Netanyahu dava açılmasına karar verdi

İsrail'i sarsan karar! Netanyahu'ya rüşvet ve yolsuzluk davası

Meteoroloji ve AFAD'dan Ege Bölgesi için kritik uyarı!

Dikkat! Önce Meteoroloji sonra AFAD uyardı: Kuvvetli olacak

Engelli genci streç filme saran sanıklar: Şaka yapmıştık

Engelli genci streç filme saran sanıklar: Şaka yapmıştık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Rojova hayali bitti diyorlar

Bakan'dan harekat açıklaması: Rojova hayali bitti diyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.