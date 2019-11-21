2 yaşındaki çocuğu kapıyı kıran komşusu kurtardı

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Yenimahalle 12'nci Cadde'deki tek katlı evde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan ve 4 çocuğuyla birlikte yaşayan M.G. (36) kapıyı kilitleyip, çıktı.

Çocuklardan en küçüğü M.A.G. evde oyun oynadığı sırada elbise dolabından düşüp, başından yaralandı. Ağlama seslerini duyan komşular, eve koştu. Giriş kapısının kilitli olması nedeniyle komşulardan Ömer Özel, evin arkasındaki kapıyı kırıp içeri girdi. Başından yaralanan M.A.G., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

"ÇOCUĞUN KAFASI YARALANMIŞTI"

Kapıyı kıran Ömer Özel, "Annemle bahçede otururken sesler duyduk. Çocuğun kafasının yarıldığını camdan gördük. Kapının kilitli olması nedeniyle açamadık. Arka kapıyı tekme atarak kırdım ve çocuğu dışarı çıkardım. Çocuğun kafası yaralanmıştı. Olay yerine gelen ambulansla çocuğu gönderdik" dedi.

