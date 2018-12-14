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20 dakikada 100 bin liralık soygun!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2018 08:51 | Son Güncelleme

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Yeşilova ve Çiftehavuzlar Mahalleleri'nde İdris Şengezer'e ait iki cep telefonu mağazasına 20 dakika arayla giren 4 hırsız, iş yerlerinin canlarını taşlarla kırarak içeri girdi. İki mağazadan toplamda 100 bin liralık elektronik eşya çalan hırsızlar, güvenlik kameralarını dahi önemsemedi.

Cep telefonu, tablet ve elektronik eşyaları çalan hırsızlar bölgeden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Kamerayı önemsemeyince yakayı ele verdiler

Bursa'da 20 dakika arayla aynı kişiye ait cep telefonu mağazasının camlarını yanlarında getirdikleri taşlarla kıran ve daha sonra kırdıkları camdan içeri giren hırsızlar, yaklaşık 100 bin lira değerindeki elektronik eşyaları çalarak kaçtı. Hırsızların kısa sürede cep telefonu mağazasını soyduğu anlar saniye saniye güvenlik kamalarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yeşilova ve Çiftehavuzlar Mahalleleri'nde İdris Şengezer'e ait iki cep telefonu mağazasına 20 dakika arayla giren 4 hırsız, iş yerlerinin camlarını taşlarla kırarak içeri girdi. İş yerinde bulunan yaklaşık 100 bin lira değerindeki cep telefonu, tablet ve elektronik eşyaları alan hırsızlar geldikleri araca binerek bölgeden kaçarak uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında, yüzleri kapalı 4 şahıs iş yerinin camlarını yanlarında getirdikleri büyük taşlarla kırarak içeri girmesi ve iş yerinde bulunan cep telefonu, tablet ve elektronik eşyaları alarak kaçmaları saniye saniye yansıdı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Bursa cep telefonu Mağaza soygun hırsız

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hırsızlık ve yağma olayları artmadan acil önlem alınmalı. hırsızlık suçuna ıdam getirilmeli.
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