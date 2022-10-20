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20 Ekim hava nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı! 20 Ekim 2022 Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu!

20.10.2022 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları sıcaklıkların düşmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Samsun’un doğusu ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin ile Diyarbakır, Batman, Rize ve Artvin’in kuzey ilçelerinde kuvvetli ve şiddetli sağanak görüleceğini belirtti. Birçok kişi internette, "20 Ekim hava nasıl olacak?" konu başlığını araştırıyor. İşte 20 Ekim 2022 Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu...

20 Ekim hava nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı! 20 Ekim 2022 Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu!

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması 20 Ekim 2022 Perşembe günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı aktarılırken hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği ifade edildi. çok sayıda vatandaş arama motorlarında, "20 Ekim hava nasıl olacak?" konu başlığını araştırıyor. İşte 20 Ekim 2022 Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu...

Hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan açıklamaya göre; genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bitlis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ve Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun’un doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın: Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin’de, gece saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI; Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğnden yaşananabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu,sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun’un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-80 km/saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saaatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin, gece saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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