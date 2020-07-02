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  4. 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı

20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 21:06 | Son Güncelleme

20 gün arayla aynı sayılarla iki kere ikramiye kazanan Sayısal Loto talihlisi açıklamalarda bulundu. İsmini vermek istemeyen talihli, 23 yıldır hep aynı sayılarla loto oynadığını söyledi.

20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı

20 gün arayla yapılan Sayısal Loto çekilişinde aynı sayılarla iki kere ikramiye kazanan talihli, Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu. Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşadığını belirten ve Telekom'dan emekli bir elektronik mühendisi olduğunu söyleyen talihli, "Sayısal Loto'da 23 senedir hep aynı sayıları oynuyorum" dedi.

Talihli, neden hep aynı sayılarla oynadığını ise şöyle anlattı:

"ABD'de sürekli loyo oynayan bir talihliden esinlenmiştim. O da yıllardır aynı numaralarla oynuyormuş. Buna 'Siz şansı aramayın, şans sizi bulsun' diyorsunuz. Her çekilişte şansınız aynı ve 1.5 milyonda bir şansınız var. Aynı rakamlarla 6 Haziran'daki çekilişte 5, 27 Haziran'daki çekilişte ise 6 tutturdum.

'AYNI RAKAMLARLA OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Sayısal Loto ilk başladığı zaman, yani 23 yıl önce ailemle bir akşam evde oturduk. Küçük kağıtlara numaraları yazdık ve çektik. Saçma sapan rakamlar çıktı aslında. Rakamlar saçma sapan olunca başkasına çıkma ihtimali de azalıyor. Aynı rakamlarla değiştirmeden oynamaya devam edeceğim."

Talihli Sayısal Loto’ya 23 yılda 60 bin lira civarında para harcadığını söyledi.

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