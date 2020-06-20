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20 Haziran 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 23:24 | Son Güncelleme

20 Haziran 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı. Sayısal Loto'da 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 486 bin 935 lira kazandı. İşte MPİ 20 Haziran 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

20 Haziran 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1333. çekilişinde kazandıran numaralar 24, 29, 36, 41, 45, 46 olarak belirlendi.

20 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

SAYİSAL

BÜYÜK İKRAMİYE BİR KİŞİNİN OLDU

Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 486 bin 935 lira 40 kuruş kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

SÜPER SAYISAL LOTO DEVRETTİ

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı şanslı numaraları 6 bilen çıkmayınca devretti.

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