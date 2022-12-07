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20 TL'lik para üstüyle 'Kazı Kazan' oynayan çift, 1 milyon lira kazandı! Büfe sahibi: Telefonlar susmuyor

07.12.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bir büfeden alışveriş yapan çift, para üstü 20 lirayla 'Kazı Kazan' oynayıp 1 milyon kazandı. Büfe sahibi Gonca Sergen "50 lira ödeme yaptılar. Paranın üstüyle de ‘Kazı Kazan oynayalım’ dediler. Kazıdıktan sonra bir tereddütte düştüler. 31 numarada 1 milyon yazıyordu. Teyit ettik. Telefonlarımız durmuyor. Satışlar inanılmaz yüksek. Çok az malımız kaldı'' ifadelerini kullandı.

20 TL'lik para üstüyle 'Kazı Kazan' oynayan çift, 1 milyon lira kazandı! Büfe sahibi: Telefonlar susmuyor

Edirne Keşan'da yaşayan çift, Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki Milli Piyango bayisi olan büfeden 30 liralık Türk kahvesi aldı. Kasaya 50 lira ödeme yapan çift, para üstü almak yerine 20 lira ile 'Kazı Kazan' oynadı. Çift, aldıkları kupondan 1 milyon lira kazandı. Büyük heyecan yaşayan çift, kuponu teyit ettirdikten sonra büfeden ayrıldı.

Büfe sahibi Gonca Sergen (39), öğle saatlerinde iş yerlerine orta yaşlı çiftin geldiğini ve 30 liralık Türk kahvesi aldıklarını belirterek, "50 lira ödeme yaptılar. Paranın üstüyle de ‘Kazı Kazan oynayalım’ dediler. Kazıdıktan sonra bir tereddütte düştüler. 31 numarada 1 milyon yazıyordu.

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''TELEFONLARIMIZ SUSMUYOR''

Hemen makineye okutup, teyit ettik. Tabi büyük bir sevinç yaşandı sonra genel merkezi aradık. Çiftimizi İstanbul’a yönlendirdik. Bu saatten beri de telefonlarımız durmuyor. Satışlar inanılmaz yüksek. Çok az malımız kaldı. İhtiyaçları olduğunu söylediler. Biz de sevindik. Hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

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(DHA)


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Edirne Kazı Kazan

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