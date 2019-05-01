HABER

"20. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 11:22 | Son Güncelleme

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun ev sahipliğinde düzenlenen "20. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" yarın sanatseverlerle buluşacak - Festivale Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Hırvatistan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan'dan tiyatro grupları katılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce Trabzon Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde düzenlenen "20. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" yarın başlayacak.

Kültür Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, DT Genel Müdürlüğünce Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek festivale 8 ülkeden yaklaşık 100 sanatçı katılacak.

Dünyadan seçkin tiyatro eserlerinin sanatseverlerle buluşacağı festivalde, geleneksel el sanatlarından gölge oyunu Karagöz'e, yazarlık ve hikaye anlatımından karikatüre, çocuklar ve gençler için çeşitli atölyeler oluşturulacak.

İspanya, Fransa, Hırvatistan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan'dan tiyatro gruplarını ağırlayacak festival yarın düzenlenecek kortej yürüyüşüyle başlayacak. Festivalin ilk oyunu, Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak "Korkut Ata" olacak.

Festival kapsamında, Ukrayna'dan Lasya Ukrainka Rus Drama Ulusal Akademik Tiyatrosu "Bir Boksörün Kalbi", Romanya'dan Tony Bulandra Tiyatrosu "6. Koğuş", İspanya'dan Yllana Tiyatrosu "Şefler", Hırvatistan'dan Lea Sekulic Tiyatrosu "Pentimento"yu sahneleyecek.

Ayrıca, Gürcistan'dan Shota Rustaveli Devlet Dram Tiyatrosu "Ev Sahibi ve Misafir", Rusya'dan A.A. Bryantsev Gençlik Tiyatrosu "Genç Werther'in Acıları", Yunanistan'dan Art Vouveau Tiyatrosu "Koltuk Değnekleri", Fransa'dan Fools & Feathers Tiyatrosu "Sıradışı Zamanlar"ı sahneye taşıyacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu da festivale "Kontrbas" ve "Eyvah Nadir" adlı oyunlarla katılacak.

Ayrıca festivale onur konuğu olarak katılacak sanatçı Olcay Kavuzlu, etkinlik kapsamında söyleşi gerçekleştirecek. Bu yıl 20'ncisi düzenlenen, bugüne kadar 234 ülkeden 345 tiyatro grubunun yer aldığı ve 455 oyunun sahnelendiği festival 16 Mayıs'ta sona erecek.

Küçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü Küçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
Su seviyesi yükseldi, kayalık suya gömüldüSu seviyesi yükseldi, kayalık suya gömüldü
Sultanbeyli'de İETT otobüsü polis aracına çarptıSultanbeyli'de İETT otobüsü polis aracına çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Tiyatroları Kültür ve Turizm Bakanlığı Trabzon Devlet Tiyatrosu Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali"

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

Tanklar yerli füze Tanok ile vuracak

Dünya Türk füzesi Tanok'u konuşuyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Yaz tedbirleri başlıyor

81 ilde başlıyor! Yasaklandı

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı!

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.