"20. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başlıyor

Dünyadan seçkin tiyatro eserlerinin sanatseverlerle buluşacağı festivalde, geleneksel el sanatlarından gölge oyunu Karagöz'e, yazarlık ve hikaye anlatımından karikatüre, çocuklar ve gençler için çeşitli atölyeler oluşturulacak.

Kültür Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, DT Genel Müdürlüğünce Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek festivale 8 ülkeden yaklaşık 100 sanatçı katılacak.

Ayrıca, Gürcistan'dan Shota Rustaveli Devlet Dram Tiyatrosu "Ev Sahibi ve Misafir", Rusya'dan A.A. Bryantsev Gençlik Tiyatrosu "Genç Werther'in Acıları", Yunanistan'dan Art Vouveau Tiyatrosu "Koltuk Değnekleri", Fransa'dan Fools & Feathers Tiyatrosu "Sıradışı Zamanlar"ı sahneye taşıyacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu da festivale "Kontrbas" ve "Eyvah Nadir" adlı oyunlarla katılacak.

Ayrıca festivale onur konuğu olarak katılacak sanatçı Olcay Kavuzlu, etkinlik kapsamında söyleşi gerçekleştirecek. Bu yıl 20'ncisi düzenlenen, bugüne kadar 234 ülkeden 345 tiyatro grubunun yer aldığı ve 455 oyunun sahnelendiği festival 16 Mayıs'ta sona erecek.

