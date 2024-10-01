20 yaşındaki dalgıç kabusu yaşadı! Denizin ortasında bir anda köpek balığı saldırdı... Kendisini kurtarmayı başardı: Kolundan diş parçaları çıkartıldı

MYNET|DIŞ HABERLER Fransa'ya bağlı Mangareva Adası'nda yüzen 20 yaşındaki Angus Kockott'a 2.5 metrelik köpek balığı saldırdı.

Köpek balığı çenesini adamın koluna geçirdi ve büyük bir hızla parçalamaya başladı. Kockott, can havliyle cebinden çıkarttığı bıçağı köpek balığının solungaçlarına sapladı ve kana susamış hayvandan kurtulmayı başardı.

Kockott acil bir askeri uçak çağrılarak en yakın hastaneye götürülmeden önce güvenli bir yere yüzdü ve burada altı saat süren hayat kurtarıcı bir ameliyat geçirdi. Köpek balığı Kockott'un kolundaki iki ana siniri ve bazı tendonları kopardı.

"PANİĞE KAPILMAYA VAKTİM OLMADI"

Yaşadığı korku dolu anların çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini dile getiren Kockott, "Köpek balığı beni ısırdığında paniğe kapılmaya vaktim olmadı. Böyle durumlarda adrenalininiz yüksek olduğunda harekete geçmeniz gerekiyor. İlk başta çok büyük bir acı hissettim. Gerçekten kolumu kaybedeceğimi düşündüm. İlk tepkim bıçağımı kesmek için kullanmak oldu ve tüm gücümle köpek balığına saldırdım. Sadece küçük bir bıçaktı ama o gün yanımda olduğu için çok mutluyum. Kolumu bıraktıktan sonra etrafımda kocaman bir kan gölünden başka hiçbir şey göremedim" dedi.