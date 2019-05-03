KADIN

20 yılda bin sütyen! Binlerce kadın sütyenlerini çite bırakıp, farkındalık yaratıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2019 09:11 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da bulunan Cardrona Vadisi'nde yaklaşık 20 yıldır süren bir gelenek var. Bölgeyi ziyarete gelen kadınlar Bradrona adı verilen çite, sütyenlerini bırakarak meme kanserine farkındalık yaratmayı umuyor.

20 yılda bin sütyen! Binlerce kadın sütyenlerini çite bırakıp, farkındalık yaratıyor

Yeni Zelanda Cardrona Vadisi'nin derinliklerine yerleştirilmiş olan çit, 20 yıla yakın bir süredir bölgede yerli halk ve ziyaretçiler tarafından bir simge olarak kabul ediliyor.

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Son derece popüler bir turizm merkezi haline gelen Bradrona adı verilen çite, her gelen ziyaretçi bağış kutusuna birkaç dolar atıyor ve sütyenini bırakıyor.

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Peki buraya sütyen bırakma efsanesi nereden geliyor? Daily Mail Avustralya’ya konuşan Cardrona’lı yerel bir tur rehberi Kelly Spaans bu durumu şöyle açıklıyor:

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'Bir yılbaşı gecesi yerel bir bardan çıkan kadınlar bu yoldan geçiyor, sütyenlerini bu çite asıyorlar. Ve zamanla buradan gelip geçen kadınlar da sütyenlerini bırakmaya başlıyorlar. Ancak yerel halk bölgenin bu şekilde anılmasından pek hoşnut değil. Ancak bu artık bütün dünyanın bildiği bir gerçek. Her yıl binlerce turist sadece burayı görmek için geliyor.''

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Sütyen çitinin, sadece 24 saat içinde 10.000'den fazla beğeni alan kendi Facebook sayfası bile var.

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Birçok kadın çitin geleneğinin devam etmesini sağlamak için kendi sütyenlerini Kelly Spaans'a gönderiyor.

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