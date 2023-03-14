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20 yıllık uydu görüntülerini detaylı incelediler! Tedirgin edici rapor: Felaketler artacak...

14.03.2023 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA (Ulusal Hacaılık ve Uzay Dairesi) görevlisi bilim insanları tarafından yapılan araştırma son 20 yıllık uydu görüntüleri incelendiğinde küresel sıcaklıkların rekor seviyeye ulaştığını gösterdi. Nature Water dergisinde yayımlanan araştırmada iklim krizine bağlı olarak kuraklık ve sel felaketlerinin artacağı ifade edildi.

20 yıllık uydu görüntülerini detaylı incelediler! Tedirgin edici rapor: Felaketler artacak...

NASA'da görevli bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, giderek daha sık, yaygın ve yoğun yaşanan kuraklık ve sellerin, iklim kriziyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.Araştırmada, iklim krizi hız kazandıkça bu gibi felaketlerin artacağı belirtildi.

CNN’in haberine göre,araştırmanın baş yazarı Matthew Rodell, 2002'den 2021'e kadar olan 20 yıllık NASA uydu verilerine bakarak dünyadaki suyla ilgili aşırı olayların boyutunu, süresini ve ciddiyetini analiz etti.

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Bu kapsamda, yaklaşık yüzde 70'i altı ay veya daha kısa süren ve yaklaşık yüzde 10'u bir yıldan fazla süren 505 aşırı yağış olayı ve 551 aşırı kuraklık olayı incelendi.Bilim insanları, rekor sıcaklık eğiliminin başladığı 2015'ten bu yana bu aşırı olayların yoğunluğunun ve sıklığının arttığını ortaya koydu. Rodell, "Bunun küresel ısınmayla ilgili olabileceğini düşündük çünkü son 7 yılda en yüksek sıcaklıkların kaydedildiğini biliyoruz. Bu olayların dünya çapındaki sıklığı ile yüksek sıcaklıklar arasında önemli bir korelasyon vardı." dedi.

Çalışmada bu çıkarımın doğruluğundan emin olmak için analizler yaptıklarını belirten Rodell, analizlerin sonucunda iklim krizinin etkilerinin diğer doğal göstergelerden daha güçlü olduğunu bulduklarını söyledi.Rodell, çalışmanın insanların, küresel sıcaklıktaki her küçük artışın önemli olduğunu ve dünyayı ısıtan kirliliğin yükselişinin dizginlenmesi gerektiğini anlamalarına yardımcı olacağını umduğu aktardı. (AA)

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doğal afet sel NASA kuraklık

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