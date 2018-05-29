2018 düğünleri için gelin saçı ve makyajı

Gelin saçı ve makyajınız için kendinizi, kuaförün herkese aynı kalıpları yerleştirdiği ve bunun

için 2.000 TL aldığı ellerine teslim etmeniz gerekmez. Ne istediğinizi belirleyin, kendi stilinize

uygun olanı bulun, gelinliğinizi en ideal şekilde ortaya çıkaracak saçı ve makyajı seçin…

Mükemmel bir gelin saçına sahip olmak için, uzun ve gür saçlı olmak şart değil. Kısa saçlar

için de modern ve şık saç modelleri mevcut. Kendi düğününüzde saçlarınızı dağınık

bırakmanın, baştan savma görüneceğini düşünebilirsiniz. Ancak kısa saçlıysanız; saç spreyiyle

şekil verilmiş, dağınık saçlarınızla oldukça havalı bir gelin olabilirsiniz. Eğer daha klasik bir

gelinliğiniz varsa; saçlarınızı düzleştirip tamamen yatırabilir ve tek bir yana taşlı kibar bir toka

ekleyerek hem minimal hem de zarif bir görünüm elde edebilirsiniz.

Uzun saçlı hanımlar, kabartılarak sertleştirilmiş sıkı topuzların, gelin saçı için geride kaldığını

unutmamalı. Kafanızı iki kat büyüten, dev topuzlar yerine; daha modern, daha salaş veya

daha sade modeller tercih edebilirsiniz. Unutmayın, amacınız; gelinliğinizi öne çıkarmak,

gölgede bırakmak değil. Sade bir dönem gelinliği için, saçlarınızı düzleştirip belli belirsiz

dalgalarla hareketlendirebilir ve büyük beyaz bir kurdele ile ensenizde bol bir at kuyruğu

yapabilirsiniz.