2018 düğünleri için gelin saçı ve makyajı

Gelin saçı ve makyajınız için kendinizi, kuaförün herkese aynı kalıpları yerleştirdiği ve bunun
için 2.000 TL aldığı ellerine teslim etmeniz gerekmez. Ne istediğinizi belirleyin, kendi stilinize
uygun olanı bulun, gelinliğinizi en ideal şekilde ortaya çıkaracak saçı ve makyajı seçin…
Mükemmel bir gelin saçına sahip olmak için, uzun ve gür saçlı olmak şart değil. Kısa saçlar
için de modern ve şık saç modelleri mevcut. Kendi düğününüzde saçlarınızı dağınık
bırakmanın, baştan savma görüneceğini düşünebilirsiniz. Ancak kısa saçlıysanız; saç spreyiyle
şekil verilmiş, dağınık saçlarınızla oldukça havalı bir gelin olabilirsiniz. Eğer daha klasik bir
gelinliğiniz varsa; saçlarınızı düzleştirip tamamen yatırabilir ve tek bir yana taşlı kibar bir toka
ekleyerek hem minimal hem de zarif bir görünüm elde edebilirsiniz.
Uzun saçlı hanımlar, kabartılarak sertleştirilmiş sıkı topuzların, gelin saçı için geride kaldığını
unutmamalı. Kafanızı iki kat büyüten, dev topuzlar yerine; daha modern, daha salaş veya
daha sade modeller tercih edebilirsiniz. Unutmayın, amacınız; gelinliğinizi öne çıkarmak,
gölgede bırakmak değil. Sade bir dönem gelinliği için, saçlarınızı düzleştirip belli belirsiz
dalgalarla hareketlendirebilir ve büyük beyaz bir kurdele ile ensenizde bol bir at kuyruğu
yapabilirsiniz.
Bu yıl, modern gelin saçı modellerinde beyaz dantel, deri veya şifon kumaşlarla
bağlanmış kurdeleler oldukça moda. Minik çiçekleri, örgü veya topuzların arasına
yerleştirmek hâlâ moda; ancak abartıya kaçarak çiçeklerin boyutunu ve sayısını arttırmak,
hem gelinliğinizden hem de gelin saçı ve makyajınızdan rol çalınmasına neden olabilir. Saç
aksesuarlarınız için gümüş renkleri de tercih edebilirsiniz. 2018 gelin modasında gümüş
oldukça büyük bir yer kaplıyor. Gelin saçınız için, balerin topuz bile doğru bir tercih olabilir;
yeter ki gelinliğiniz ve makyajınızla uyum içinde olsun ve sizi yansıtsın.
Kim demiş gelin makyajı aşırı gösterişli olmalı diye; 2018’de nude bir makyajla bile ideal bir
gelin olabilirsiniz. Düğününüzde ihtiyacınız olan; otuz metre ileriden görünür olmak değil,
bütünlük ve zarafet içinde olmak. Bütün makyajınızı sade tutarak, kırmızı bir ruj ile hem
beyaz gelinliğinizle coşkulu bir kontrast yakalayabilir hem de vurucu bir etki yaratabilirsiniz.
Dudaklarınız yerine gözlerinize vurgu yapmak istiyorsanız; parlak ve açık renklerde bir ruj
veya parlatıcı tercih edebilirsiniz. Gelin makyajınızı yaparken veya yaptırırken, dudak çizgisini
aşan ruj ve dudak kalemlerinin artık demode görüldüğünü unutmayın. Gözlerinize
yoğunlaşmak istiyorsanız da takma kirpik ile dolgunlaşmış kirpiklerinize, uzun çekilmiş gümüş
rengi eyeliner ile sade ama oldukça modern ve klas bir görünüm ekleyebilirsiniz. Göz
makyajınızda renk kullanabilirsiniz ama görsel bütünlüğünüzü baltalamayacağına emin
olmalısınız.
Örneğin; şeftali, toz pembe ve gümüş tonları, bu senenin moda göz makyajı
renklerinden. Bu yıl, gelin makyajında doğal ve hafif ıslak görünümler moda. Aklınızda
bulundurmanız gereken en önemli unsurlardan biri de, makyaja ihtiyacı olacak tek yerinizin
yüzünüz olmadığı. Özellikle flaşlar ve yapay ışıklandırma ile fotoğraflarda, fondöten
maskesiyle dolaşıyormuş gibi görünmek istemezsiniz. Bu nedenle, makyajınızı eşit tutun ve
boynunuzu, omuzlarınızı, hatta gerekirse kollarınızı unutmayın.
“Beyazla çok silik bir görünüme sahip olacağım, bronzlaşmalıyım” diye düşünmenize de gerek
yok. Moda giderek minimalliğe doğru ilerliyor. Gelinliğinizle, beyaz bir kuğu gibi
görüneceksiniz. Ancak, yine de bronzlaşmayı tercih edenler, bronz tenleri için önceden
makyaj denemeleri yapmalılar. Kendi cilt renginize göre belirlediğini doğru gelin makyajı,
bronz teninize uygulandığında hiç de doğru durmayabilir.
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