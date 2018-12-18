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2018'in en iyi düğün fotoğrafları seçildi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
NİKAH - DÜĞÜN HABERLERİ  | 18.12.2018 10:01 | Son Güncelleme

Dünya çapında ün salmış birbirinden başarılı düğün fotoğrafçıları 2018 yılında çekilen en iyi düğün fotoğraflarını seçti! Etkileyici fotoğraflar, dünyanın dört bir yanındaki düğünlerdeki samimi anları yakalıyor. İşte görmeye alışık olmadığımız nefes kesen kareler…

2018'in en iyi düğün fotoğrafları seçildi

Bu çarpıcı düğün fotoğrafları 2018 yılının en iyileri olarak seçildi ve bunun nedenini görmek hiç şaşırtıcı değil.

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Fotoğraflar arasından galip gelen “en iyi” kareleri Junebug Weddings sitesi yayınladı.

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Birbirinden başarılı düğün fotoğrafçıları bu büyüleyici kareleri 50 farklı ülkeden yaklaşık 9 bin düğün fotoğrafı arasından seçti.

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Gelin ve damadı peri masalında gibi kurgulayan fotoğrafçılar çiftlere ölümsüz bir mutluluk hediye ediyor.

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Tabii bu büyüleyici fotoğrafların bu denli kusursuz çıkmasının tek sebebi fotoğrafçı değil. Gelin ve damadın da cesur tercihleri, fotoğrafları daha da dikkat çekici kılıyor.

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Düğün fotoğraflarının mükemmel çıkması için ışık, mekan ve renkler çok önemli.

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İlk kural ise fotoğraf çekiminde doyasıya, içten eğlenmek. Zaten çiftlerin gerçek mutluluğu fotoğraf karelerinin daha da güzel çıkmasını sağlıyor.

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İşte baktıkça iç geçireceğiniz birbirinden romantik anları ölümsüzleştiren düğün fotoğrafları. Koleksiyon yeni evlenecek çiftlere rehber olacak nitelikte.

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