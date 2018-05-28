2018 Mezuniyet İçin Saç Modelleri ve Makyaj Stilleri

Senelerce gösterdikleri çaba, başarı ve kurdukları hayaller sonucunda; mezuniyet günü,
gençler için ödül töreni coşkusu taşır. Bu nedenle mezuniyet, yıldız olmayı hak ettikleri
yegâne günlerdendir. Bu özel etkinlikte güzel olabilmek ve dikkat çekebilmek için, en doğru
kıyafet aranır. Ancak doğru kıyafet, doğru saç ve makyaj olmadan yeterli değildir. Doğru saç
ve makyajın, güzelliğinizi arttırabileceği gibi; yanlış saç ve makyaj, elbiseniz bir moda şaheseri
bile olsa, güzelliğinizi gölgeleyebilir.
Mezuniyet törenlerinde bazı genç kızlar, olgun ve şık bir görünüm sergilemek isterken,
abartıya kaçarak yaşlarından büyük görünebiliyor. Mezuniyet töreninin, yalnızca okuldan
mezun olma etkinliği değil; aynı zamanda, gençlik yıllarınızın dönüm noktalarından biri
oluğunu da unutmayın. Geleceğe adım atmak için heves ve heyecan duyabilirsiniz. Ancak
bunu yaparken, bugünkü yaşınızın ve konumunuzun ne kadar değerli olduğunu da göz ardı
etmeyin. Bırakın gençlik enerjiniz belli olsun; yetişkin gibi görünmek için ileride fazlasıyla
zamanınız olacak. Ağır saç ve makyajlarla, doğal güzelliğinizi gölgeleyip abartıya kaçmayın.
Doğru makyaj tercihleriyle mezuniyet töreninizde biraz çılgın, biraz parıltılı, bolca renkli ve
eğlenceli bir görünüme sahip olabilirsiniz. 2018 yılı makyaj modasında, turuncu ve pembe
tonları ön plana çıkıyor. Göz makyajınızda, en canlı pembe tonlarına kiremit rengi gölgeler
ekleyerek, oldukça dikkat çekici bir görünüm elde edebilirsiniz. Pembe bir rimeli, turuncu
tonlardaki allıkla tamamlamak da hoş bir uyum yaratacaktır. Genç kızlar, hafif renklendirilmiş
göz kapaklarına, parıltılı yapışkanlar yerleştirebilir. Böyle bir seçimle ilerleyecekseniz, geri
kalan makyajınızı hafif tutmaya özen göstermelisiniz. Göz makyajınızda açık mavi ile açık
yeşili veya pembe ile maviyi de bir arada kullanabilirsiniz. 2018 yılı, rengarenk eyeliner’ların
görüleceği bir makyaj modası izliyor. Dilediğiniz renklerde eyeliner’ları denemek için,
mezuniyet töreninden daha uygun bir zaman olamaz. Örneğin; toz mavi bir eyeliner ile sade
ama modern bir görünüme sahip olabilirsiniz.
Mezuniyet makyajınızda dikkat çekmek istediğiniz nokta dudaklarınız ise, cesur tercihler
yapabilirsiniz. Örneğin; açık tonlarda kırmızı bir dudak parlatıcısı ile altın rengi ruj hoş bir ikili
olacaktır. İstediğiniz tonlarda kırmızı, mavi veya mor renk bir rujun üzerine fırçayla eklenmiş simler de neşeli bir seçim olabilir. Bu durumda, odağı dudaklarınızda bırakmak için, geri kalan
makyajınızı cilt tonunuzda tercih edin.
Özellikle genç kızlar, mezuniyet törenlerinde yoğun takma kirpikler ve ağır fondötenlerle,
duruluklarını kaybetmemeli. Renkli, parıltılı ve eğlenceli ama abartıdan uzak bir makyaj,
mezuniyet gününüzde size çok daha hoş bir hatırlanabilirlik katar.
Mezuniyet saçınız, en doğal ve en taze stile sahip olmalı. 2018 yılında örgüleri bolca
göreceğimiz için, genç kızların mezuniyet saçlarında da ideal tercihlerden biri olabilir. Sepet
örgüler, geniş balık sırtı örgüler, iki büyük balon olarak kabartılarak şekillendirilmiş at
kuyruğu, renkli bir kurdele veya incecik bir taçla hareketlendirilmiş salaş topuzlar, geniş
dalgalarla güçlendirilerek aşağı bırakılmış saçlar… İlgiyi kıyafetinizden koparmayacak veya
makyajınızın canlılığını gölgelemeyecek saç modelleri seçmelisiniz. Hafif bir makyaj tercih
edecekseniz, ince bir şerit geçici boya ile saçlarınıza renk ekleyebilirsiniz. Hem kıyafetiniz
hem makyajınız sadelik içerisindeyse; minik bahar çiçekleri ile saçlarınıza hareket ve renk
katabilirsiniz.
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