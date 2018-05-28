2018 Mezuniyet İçin Saç Modelleri ve Makyaj Stilleri

Senelerce gösterdikleri çaba, başarı ve kurdukları hayaller sonucunda; mezuniyet günü,

gençler için ödül töreni coşkusu taşır. Bu nedenle mezuniyet, yıldız olmayı hak ettikleri

yegâne günlerdendir. Bu özel etkinlikte güzel olabilmek ve dikkat çekebilmek için, en doğru

kıyafet aranır. Ancak doğru kıyafet, doğru saç ve makyaj olmadan yeterli değildir. Doğru saç

ve makyajın, güzelliğinizi arttırabileceği gibi; yanlış saç ve makyaj, elbiseniz bir moda şaheseri

bile olsa, güzelliğinizi gölgeleyebilir.

Mezuniyet törenlerinde bazı genç kızlar, olgun ve şık bir görünüm sergilemek isterken,

abartıya kaçarak yaşlarından büyük görünebiliyor. Mezuniyet töreninin, yalnızca okuldan

mezun olma etkinliği değil; aynı zamanda, gençlik yıllarınızın dönüm noktalarından biri

oluğunu da unutmayın. Geleceğe adım atmak için heves ve heyecan duyabilirsiniz. Ancak

bunu yaparken, bugünkü yaşınızın ve konumunuzun ne kadar değerli olduğunu da göz ardı

etmeyin. Bırakın gençlik enerjiniz belli olsun; yetişkin gibi görünmek için ileride fazlasıyla

zamanınız olacak. Ağır saç ve makyajlarla, doğal güzelliğinizi gölgeleyip abartıya kaçmayın.

Doğru makyaj tercihleriyle mezuniyet töreninizde biraz çılgın, biraz parıltılı, bolca renkli ve

eğlenceli bir görünüme sahip olabilirsiniz. 2018 yılı makyaj modasında, turuncu ve pembe

tonları ön plana çıkıyor. Göz makyajınızda, en canlı pembe tonlarına kiremit rengi gölgeler

ekleyerek, oldukça dikkat çekici bir görünüm elde edebilirsiniz. Pembe bir rimeli, turuncu

tonlardaki allıkla tamamlamak da hoş bir uyum yaratacaktır. Genç kızlar, hafif renklendirilmiş

göz kapaklarına, parıltılı yapışkanlar yerleştirebilir. Böyle bir seçimle ilerleyecekseniz, geri

kalan makyajınızı hafif tutmaya özen göstermelisiniz. Göz makyajınızda açık mavi ile açık

yeşili veya pembe ile maviyi de bir arada kullanabilirsiniz. 2018 yılı, rengarenk eyeliner’ların

görüleceği bir makyaj modası izliyor. Dilediğiniz renklerde eyeliner’ları denemek için,

mezuniyet töreninden daha uygun bir zaman olamaz. Örneğin; toz mavi bir eyeliner ile sade

ama modern bir görünüme sahip olabilirsiniz.