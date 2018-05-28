2018 plaj modası nasıl olacak?

Sezonlar geçmişe dönmüşken elbette mayo ve bikinilere de bu yansıdı. Klasik modeller yerini

korurken, geçmiş esintili modeller de plajlarda şıklığınızı konuşturacak. 90’lar, 50’ler ve

80’lerin dinamiğini üzerinizde taşıyacak ve 2018 yazına uygun görüneceksiniz. Yeni yaz

sezonunda acaba plajları neler bekliyor?

Esintili kıvrımlar

50’lerin esintili kıvrımları bu sene plajları ele geçirecek gibi duruyor. Mayolarda, bikinilerde

oldukça tercih edilecek kıvrımlar sizin daha hareketli bir yaz geçirmenize yardım edecek belki

de. Bu yaz klasik tercihleri kenara bırakmak istiyorsanız tercih listenize kıvrımlı modelleri

ekleyebilirsiniz.

Çiçek desenleri

Son sezondur çiçek deseni kış, ilkbahar ve sonbahar modasını neredeyse ele geçirdi. Etkisini

plajlarda da gösterecek bu desenlerin özellikle minimal yapısı ile daha önce tercih

etmeyenler bile tercih edebilir. Hareketli görünümünün yanında plaj kıyafetleriyle

desteklendiğinde oldukça şık ve eğlenceli gözükeceksiniz.

Neon tarzı

80’lerin etkisinin plajda da süreceği konuşulmuştu. Neon renkler bu sene özellikle mayolarda

oldukça moda. Pembe, lacivert, kırmızı gibi renk seçenekleriyle sizin düz görünümünüze

heyecan katacak gibi duruyor.