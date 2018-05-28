KADIN

2018 plaj modası nasıl olacak?

elif.duzen elif.duzen
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 28.05.2018 16:35 | Son Güncelleme

Yaz mevsimi kapıya dayandı. Bikiniler, mayolar dolaplardan çıkartıldı fakat bir sorun var acaba bu yılın modasına uyacaklar mı? 2018 plaj modası nasıl, ne giyilmeli, hangi renkler tercih edilmeli sorularının cevapları için ise çok uzaklara gitmenize gerek yok, bu yazıyı okuyabilirsiniz.

2018 plaj modası nasıl olacak?

Sezonlar geçmişe dönmüşken elbette mayo ve bikinilere de bu yansıdı. Klasik modeller yerini
korurken, geçmiş esintili modeller de plajlarda şıklığınızı konuşturacak. 90’lar, 50’ler ve
80’lerin dinamiğini üzerinizde taşıyacak ve 2018 yazına uygun görüneceksiniz. Yeni yaz
sezonunda acaba plajları neler bekliyor?

Esintili kıvrımlar

50’lerin esintili kıvrımları bu sene plajları ele geçirecek gibi duruyor. Mayolarda, bikinilerde
oldukça tercih edilecek kıvrımlar sizin daha hareketli bir yaz geçirmenize yardım edecek belki
de. Bu yaz klasik tercihleri kenara bırakmak istiyorsanız tercih listenize kıvrımlı modelleri
ekleyebilirsiniz.

Çiçek desenleri

Son sezondur çiçek deseni kış, ilkbahar ve sonbahar modasını neredeyse ele geçirdi. Etkisini
plajlarda da gösterecek bu desenlerin özellikle minimal yapısı ile daha önce tercih
etmeyenler bile tercih edebilir. Hareketli görünümünün yanında plaj kıyafetleriyle
desteklendiğinde oldukça şık ve eğlenceli gözükeceksiniz.

Neon tarzı

80’lerin etkisinin plajda da süreceği konuşulmuştu. Neon renkler bu sene özellikle mayolarda
oldukça moda. Pembe, lacivert, kırmızı gibi renk seçenekleriyle sizin düz görünümünüze
heyecan katacak gibi duruyor.

Kemer etkisi

En nostaljik dönüşlerden biri kemerler olabilir. İnce belli görünmeniz açısından oldukça
avantaj sağlayan kemerler sizi geçmiş esintisiyle günümüz şıklığında yarıştıracak. Özellikle
daha koyu renklerin tercih edildiği bu modelde yüksek bel bikini altları dikkat çekiyor.

Siyah hep siyah

Vazgeçilmez renk tercihlerinden biri olan siyah her ne kadar yaz ruhuna tezat gibi görünse de
yaratıcı kesimlerle plajlarda karşınıza çıkabilir. Yüksek bel bikini altları, farklı mayo
kesimleriyle oldukça güçlü etki bırakarak farklı formlarda boy gösterecek gibi duruyor.

Çizgi zamanı

Çizgiler 2018 yaz sezonuna iddialı bir giriş yapacak gibi duruyor. Özellikle bikini modellerinde
renk tercih sıkalası oldukça fazla, birbiriyle kombinleme şansınız da vardır. Tek renk
parçalarla da kombinleyerek birkaç parçayla oldukça fazla çeşitlilik sağlayabilir.

Tek omuz

Geçen yaz tek kollu mayoları oldukça gördük fakat renk konusunda biraz daha çekinik
davranışmıştı. Bu sene daha enekli, parlak parçalarla tek omuz birleştirildiğinde ortaya
helenistik bir görünümün çıkması kaçınılmaz olacak.
Etiketler: 2018 yaz modası, bikini modelleri, mayo modelleri, plaj modası, son model
bikiniler, son model mayolar

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018 yaz modası bikini modelleri mayo modelleri plaj modası son model bikiniler

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay aşkı belgelendi

Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay aşkı belgelendi

İYİ Parti mitinginde tutuklanan yankesicinin kardeşi ünlü oyuncu çıktı!

İYİ Parti mitinginde tutuklanan yankesicinin kardeşi ünlü oyuncu çıktı!

Birçok kadın vücudu hakkındaki bu gerçekleri bilmiyor

Birçok kadın vücudu hakkındaki bu gerçekleri bilmiyor

Fizik kurallarını alt üst eden bu anneleri kızlarından ayırmak imkânsız

Fizik kurallarını alt üst eden bu anneleri kızlarından ayırmak imkânsız

Şok diyetlerinin ne gibi zararı vardır?

Şok diyetlerinin ne gibi zararı vardır?

Göbek eriten evde kardio egzersizleri

Göbek eriten evde kardio egzersizleri

İlginizi Çekebilir

Japon kadınlarının yaş gizemini çözemedik! Sizce kaç yaşında?

Japon kadınlarının yaş gizemini çözemedik! Sizce kaç yaşında?

Neden moda olduğuna anlam verilemeyen tuhaf kıyafetler

Neden moda olduğuna anlam verilemeyen tuhaf kıyafetler

Dayatılan güzellik algısına meydan okudular

Dayatılan güzellik algısına meydan okudular

İyi ki geçmişte kaldı diyeceğimiz moda trendleri

İyi ki geçmişte kaldı diyeceğimiz moda trendleri

Kadınların para harcadığı tuhaf ürünler

Kadınların para harcadığı tuhaf ürünler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karayipler'in gizemi bu koleksiyonda

Karayipler'in gizemi bu koleksiyonda

Tırnak beyazlatma yöntemleri

Tırnak beyazlatma yöntemleri

Cilt tipine göre yaz parfümleri

Cilt tipine göre yaz parfümleri

Japon kadınlarının yaş gizemini çözemedik! Sizce kaç yaşında?

Japon kadınlarının yaş gizemini çözemedik! Sizce kaç yaşında?

Neden moda olduğuna anlam verilemeyen tuhaf kıyafetler

Neden moda olduğuna anlam verilemeyen tuhaf kıyafetler

Dayatılan güzellik algısına meydan okudular

Dayatılan güzellik algısına meydan okudular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.