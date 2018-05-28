2018 plaj modası nasıl olacak?

Sezonlar geçmişe dönmüşken elbette mayo ve bikinilere de bu yansıdı. Klasik modeller yerini
korurken, geçmiş esintili modeller de plajlarda şıklığınızı konuşturacak. 90’lar, 50’ler ve
80’lerin dinamiğini üzerinizde taşıyacak ve 2018 yazına uygun görüneceksiniz. Yeni yaz
sezonunda acaba plajları neler bekliyor?
Esintili kıvrımlar
50’lerin esintili kıvrımları bu sene plajları ele geçirecek gibi duruyor. Mayolarda, bikinilerde
oldukça tercih edilecek kıvrımlar sizin daha hareketli bir yaz geçirmenize yardım edecek belki
de. Bu yaz klasik tercihleri kenara bırakmak istiyorsanız tercih listenize kıvrımlı modelleri
ekleyebilirsiniz.
Çiçek desenleri
Son sezondur çiçek deseni kış, ilkbahar ve sonbahar modasını neredeyse ele geçirdi. Etkisini
plajlarda da gösterecek bu desenlerin özellikle minimal yapısı ile daha önce tercih
etmeyenler bile tercih edebilir. Hareketli görünümünün yanında plaj kıyafetleriyle
desteklendiğinde oldukça şık ve eğlenceli gözükeceksiniz.
Neon tarzı
80’lerin etkisinin plajda da süreceği konuşulmuştu. Neon renkler bu sene özellikle mayolarda
oldukça moda. Pembe, lacivert, kırmızı gibi renk seçenekleriyle sizin düz görünümünüze
heyecan katacak gibi duruyor.
Kemer etkisi
En nostaljik dönüşlerden biri kemerler olabilir. İnce belli görünmeniz açısından oldukça
avantaj sağlayan kemerler sizi geçmiş esintisiyle günümüz şıklığında yarıştıracak. Özellikle
daha koyu renklerin tercih edildiği bu modelde yüksek bel bikini altları dikkat çekiyor.
Siyah hep siyah
Vazgeçilmez renk tercihlerinden biri olan siyah her ne kadar yaz ruhuna tezat gibi görünse de
yaratıcı kesimlerle plajlarda karşınıza çıkabilir. Yüksek bel bikini altları, farklı mayo
kesimleriyle oldukça güçlü etki bırakarak farklı formlarda boy gösterecek gibi duruyor.
Çizgi zamanı
Çizgiler 2018 yaz sezonuna iddialı bir giriş yapacak gibi duruyor. Özellikle bikini modellerinde
renk tercih sıkalası oldukça fazla, birbiriyle kombinleme şansınız da vardır. Tek renk
parçalarla da kombinleyerek birkaç parçayla oldukça fazla çeşitlilik sağlayabilir.
Tek omuz
Geçen yaz tek kollu mayoları oldukça gördük fakat renk konusunda biraz daha çekinik
davranışmıştı. Bu sene daha enekli, parlak parçalarla tek omuz birleştirildiğinde ortaya
helenistik bir görünümün çıkması kaçınılmaz olacak.
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