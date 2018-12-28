2018 yılında hayatını kaybeden ünlüler

2018 yılının başından itibaren sanat camiasından pek çok usta isim hayata gözlerini yumdu. Kimi yaptığı şarkılarla, kimi rol aldığı projelerlei kimi de fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştirdiği anlarla hafızamıza kazınmıştı. İşte geçen bir yılda hayatımızdan yitirdiğimiz ünlü isimler...

İşte 2018'de hayatını kaybeden ünlüler

30 Aralık 2017 Tiyatroda pek çok karaktere hayat veren bazı televizyon projelerinde de yer alan Ayşe Selen hayatını kaybetti. Ayşe Selen'in 62 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

5 Ocak 2018 Uzun yıllardır Demans ve KOAH tedavisi gören usta sanatçı Münir Özkul hayatını kaybetti. Mahmut Hoca ve Yaşar Usta karakterleriyle gönüllerde taht kuran usta oyuncu Münir Özkul 93 yaşındaydı.

5 Ocak 2018 Mimar ve gazeteci Aydın Boysan organ yetmezliği sonucu İstanbul Ulus'taki evinde hayatını kaybetti. Boysan 97 yaşındaydı.

10 Ocak 2018 Türk edebiyatı ve tiyatrosunun önemli isimlerinden, çevirmen ve yazar Yılmaz Onay Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti. Yılmaz Onay 81 yaşındaydı.

15 Ocak 2018 Dondurmam Gaymak filmiyle adını kitlelere duyuran sinema ve tiyatro oyuncusu Turan Özdemir, 65 yaşında kalp krizi sonucu Beykoz'daki evinde yaşamını yitirdi.

16 Ocak 2018 The Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan'ın 46 yaşında Londra'da hayatını kaybettiği belirtildi.

13 Şubat 2018 Tek kolu olmadığı için "Kolsuz Agop" lakabıyla tanınan Türkiye'nin en ünlü cildiye profesörlerinden, Agop Kotoğyan 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

14 Şubat 2018 Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş bu sabah hayatını kaybetti. Tuna Huş 76 yaşındaydı.

14 Şubat 2018 Bağırsak kanseri tedavisi gören Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nuray Hafiftaş 53 yaşındaydı.

7 Mart 2018 Sezen Aksu'nun menajeri Yaşar Gaga çoklu organ yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

7 Mart 2018 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi, Filinta ve son olarak Çukur dizilerinde usta oyuncularla birlikte rol alan 2 metre boyundaki 35 yaşındaki Harun Kandemir 7 Mart'ta hayatını kaybetti.

8 Mart 2018 "Kapıcı Cafer" ve Kaygısızlar dizisindeki "Memnun Kaygısız" tiplemesiyle tanınan usta oyuncu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ercan Yazgan 72 yaşındaydı.

10 Mart 2018 Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı zatürre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede, 10 Mart'ta vefat etti. Nur Subaşı 76 yaşındaydı.

14 Mart 2018 Fizikçi, uzay bilimci,yazar ve ALS diğer adıyla motor nöron hastalığından muzdarip olan Stephen Hawking, 14 Mart'ta 76 yaşında hayatını kaybetti.

23 Mart 2018 Usta oyuncu Ercüment Balakoğlu kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Balakoğlu vefat ettiğinde 84 yaşındaydı.

29 Mart 2018 Beyin, kemik ve göğüs kanseri ile mücadele eden 57 yaşındaki oyuncu Süreyya Küçük, 29 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

2 Nisan 2018 Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu 2 Nisan'da yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki Dursun Ali Sarıoğlu'nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

2 Nisan 2018 Şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer 81 yaşında Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Nisan'da hayatını kaybetti.

6 Nisan 2018 Prof.Dr. Sevda Aydan İzmir Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaynanalar dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle tanınan opera sanatçısı , oyuncu , ressam

18 Nisan 2018 Şarkılara dönüşen şiirleriyle tanınan sanat camiasının efsane isimlerinden Cemal Safi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Safi vefat ettiğinde 80 yaşındaydı.

1 Mayıs 2018 Müzisyen Galip Kayıhan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kayıhan vefat ettiğinde 66 yaşındaydı.

27 Mayıs 2018 Ünlü oyuncu Arda Öziri motosiklet kazası sonucunda hayatını kaybetti. Arda Öziri vefat ettiğinde 40 yaşındaydı.

28 Mayıs 2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, 96 yaşında organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

6 Haziran 2018 Teknik direktör Ümit Kayıhan 62 yaşında hayatını kaybetti.

8 Haziran 2018 Demirören Holding Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti.

23 Ağustos 2018 Yönetmen, tiyatro, sinema, seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu yaşamını yitirdi.

1 Eylül 2018 Yönetmen, yapımcı Aram Gülyüz hayatını kaybetti.

6 Eylül 2018 Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem hayatını kaybetti.

20 Eylül 2018 Oyuncu, yönetmen, senarist ve seslendirme sanatçısı Ferdi Merter, 79 yaşında hayatını kaybetti.

25 Eylül 2018 Tiyatro ve sinema oyuncusu Yakup Yavru 64 yaşında hayatını kaybetti.

29 Eylül 2018 Oyuncu Mehmet Uslu 57 yaşında hayatını kaybetti.

30 Eylül 2018 Oyuncu Kemal İnci lenf kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

3 Ekim 2018 Oyuncu Yıldırım Öcek, 66 yaşında geçirdiği mide küçültme ameliyatından dolayı hayatını kaybetti

17 Ekim 2018 Usta fotoğrafçı Ara Güler 90 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

17 Ekim 2018 Türk edebiyatında "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anılan şair Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

27 Kasım 2018 Yaklaşık 2 yıl kanser tedavisi gören tezhip ve minyatür sanatçısı Cahide Keskiner (87), 14 Kasım'da yaşama gözlerini yumdu. Dizi ve filmlerde "tonton nine" karakteriyle hatırlanan usta sanatçı Uğur Kıvılcım, 76 yaşındayken hayatını yitirdi.

12 Kasım 2018 Örümcek Adam ve Fantastik Dörtlü gibi süper kahramanların yaratıcılarından ABD'li çizgi roman yazarı Stan Lee 95 yaşında hayatını kaybetti.