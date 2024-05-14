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  4. Okulda dehşet! Kopya çekerken yakalanan öğrenci, öğretmenini bıçakladı

Okulda dehşet! Kopya çekerken yakalanan öğrenci, öğretmenini bıçakladı

14.05.2024 15:03
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Okulda öğretmenlere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da geçen hafta okul müdürü İbrahim Oktugan'ın okuldan atılan bir öğrencisi tarafından odasında silahla öldürülmesinin ardından benzer bir haber de Elazığ'dan geldi. 8. sınıf öğrencisi A.B., sınavda kendisini kopya çekerken yakalayan öğretmeni A.K.'yi koridorda bacağından bıçakladı. A.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, A.B. gözaltına alındı. İşte detaylar...

Okulda dehşet! Kopya çekerken yakalanan öğrenci, öğretmenini bıçakladı

Türkiye, geçen hafta İstanbul Eyüpsultan'daki özel bir lisedeki cinayet haberi ile sarsılmıştı. Disiplinsizlik nedeniyle okuldan atılan Irak asıllı Y.K., okul müdürü İbrahim Oktugan'ı, odasında silahla vurarak öldürmüştü. Bu kez de bir öğretmen, öğrencisi tarafından bıçaklandı.

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KOPYA ÇEKERKEN YAKALADI

Dehşete düşüren olay, merkez Akpınar Mahallesi'nde Limak Ortaokulu’nda meydana geldi. 8’inci sınıf öğrencisi A.B. mazeret sınavında öğretmeni A.K. tarafından kopya çekerken yakalandı.

KORİDORDA BEKLEYİP BIÇAKLADI

Sınav kağıdı elinden alınan A.B., sınıfı terk ederek okul koridorunda beklemeye başladı. Sınav bitiminde A.K. öğretmenler odasına doğru giderken koridorda A.B. tarafından bıçaklandı.

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GÖZALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.K., ilk müdahalesinin ardından tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, A.B. ise gözaltına alındı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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