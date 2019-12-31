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  4. 2019 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi hazineye devredildi

2019 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi hazineye devredildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 17:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, MPİ'nin 2019 Yılbaşı Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyesinin isabet ettiği '7615536' numaralı tam biletin sahibi parasını almadı. 70 milyonluk 2019 Milli Piyango ikramiyesi ise 365 gün kuralına bağlı olarak hazineye devretti.

2019 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi hazineye devredildi

Milli Piyango'nun resmi sitesinde yer alan ifadede ''70 Milyon TL ikramiyeli Milli Piyango bileti zaman aşımına uğramıştır'' şeklinde duyuruldu.

Milli Piyango'nun 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye, İstanbul Üsküdar'da seyyar bayi Ali Özçalımlı'nın sattığı '7615536' numaralı tam bilete isabet etti.

Aradan tam olarak 365 gün geçmesine rağmen 70 milyonluk ikramiye hala talihlisine ulaşamadı. Milli Piyango İdaresi ise talihlinin her an parayı almaya gelebileceği hesaba katarak parayı hazır tutmuştu.

TAHSİLAT İÇİN SON GÜN 31 ARALIK

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılıyor. Bu paralar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor. Tahsilat için zaman aşımı ise çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl.

KAYBI NE KADAR?

Talihli ikramiyeyi hemen alsaydı, mevduata yatırdığında aylık yaklaşık 1,2 milyon lira faiz alabilecekti. Bilet sahibi geçen 295 gündeki faiz getiri kaybı, yaklaşık 11 milyon lira olarak belirlenmişti.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Yalanlaaaar yalanlar..
Kabul edilemez. harama haram kattılar
İŞLEM TAMAM...
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