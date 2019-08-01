2019'un en trend saç renkleri: Bebek sarısı ve bebek kumralı

Esmer tenlilerin tercih etmemesi gerektiği düşünülen bebek sarısı ve bebek kumralı saç rengi en çok açık tenli kadınlara yakışıyor. Yani saç uzmanları, bu renkleri beyaz ve buğday tenli kadınların tercih etmesi gerektiğini düşünüyor.

Saç renginizi belirlerken ten ve göz rengine uyum sağlayacak renkleri tercih etmenizin daha başarılı sonuçları beraberinde getireceğini söyleyen saç tasarımcıları, her rengin de farklı modelleri olduğu kanısında. Peki bebek sarısı ve bebek kumral saçlara sahip olanlar hangi modellerle saçlarını daha güzel gösterebilir?

Orta boy düz saç modelleri

Prenses dalgalı saç stilleri

Uzun düz pürüzsüz saç stilleri

Hafif dalgalı saç tarzı

Omuz hizası kesimleri

Kaküllü düz kesimler

Bebek sarısı ve bebek kumralı yaptıranlar, bu modellerin kullanımıyla saçlarınızın daha da ön plana çıkacağına şüphe yok. Ancak bu saç renkleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken başka bir nokta daha mevcut. O da saç bakımı.

BEBEK SARISI VE BEBEK KUMRALI SAÇLARIN BAKIMI NASIL YAPILMALI?

Bakım kremini ihmal etmeyin: Saçlarınız için nem çok önemlidir. İşte bu nemi de bakım kremi sayesinde rahatlıkla alabilirsiniz. Boyalı saçlar içinde olmazsa olmazdır.