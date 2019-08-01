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2019'un en trend saç renkleri: Bebek sarısı ve bebek kumralı

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 01.08.2019 10:21 | Son Güncelleme

Yaz aylarının da gelmesiyle daha çok rağbet gören sarı ve kumral saç rengi bu yıl da tercih edilenler arasında. Ancak 2019 saç trendlerinin en başında gelen kriterse doğal görünüm oldu. Saçlarının boyanmış gibi durmasını istemeyen ancak sarışın olmak isteyen kadınların son zamanlardaki tercihi bebek sarısı ve bebek kumralından yana oldu. Peki genç-yaşlı pek çok kişinin tercih ettiği bebek sarısı ve bebek kumralı saç rengi kimlere yakışır?

2019'un en trend saç renkleri: Bebek sarısı ve bebek kumralı

Esmer tenlilerin tercih etmemesi gerektiği düşünülen bebek sarısı ve bebek kumralı saç rengi en çok açık tenli kadınlara yakışıyor. Yani saç uzmanları, bu renkleri beyaz ve buğday tenli kadınların tercih etmesi gerektiğini düşünüyor.

Saç renginizi belirlerken ten ve göz rengine uyum sağlayacak renkleri tercih etmenizin daha başarılı sonuçları beraberinde getireceğini söyleyen saç tasarımcıları, her rengin de farklı modelleri olduğu kanısında. Peki bebek sarısı ve bebek kumral saçlara sahip olanlar hangi modellerle saçlarını daha güzel gösterebilir?

Orta boy düz saç modelleri
Prenses dalgalı saç stilleri
Uzun düz pürüzsüz saç stilleri
Hafif dalgalı saç tarzı
Omuz hizası kesimleri
Kaküllü düz kesimler

Bebek sarısı ve bebek kumralı yaptıranlar, bu modellerin kullanımıyla saçlarınızın daha da ön plana çıkacağına şüphe yok. Ancak bu saç renkleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken başka bir nokta daha mevcut. O da saç bakımı.

BEBEK SARISI VE BEBEK KUMRALI SAÇLARIN BAKIMI NASIL YAPILMALI?

Bakım kremini ihmal etmeyin: Saçlarınız için nem çok önemlidir. İşte bu nemi de bakım kremi sayesinde rahatlıkla alabilirsiniz. Boyalı saçlar içinde olmazsa olmazdır.

Boya yaptırdıktan sonra saçlarınızı hemen yıkamayın: Boya saç tam oturmadığı için hemen yıkadığınızda akar ve matlaşabilir, bunun içinde ortalama 36 saat bekleyin. Bu da basit bir öneri ama bir bakım sayılır.

Nemlendirici saç maskesi kullanın: Kullanacağınız saç bakım maskesi boyanızın uzun ömürlü olmasını sağlar. Ayrıca parlaklık noktasında hiç sorun yaşamamanızı sağlar.

Fön süreniz azaltın: Saçlarınız föne çok fazla maruz kalıyorsa boyanızın ömrünü kısaltacaktır. Bu süreyi önemli ölçüde azaltın.

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bebek sarısı bebek kumralı

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