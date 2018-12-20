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2019'un en trend saç renkleri! Tereyağı ve konyak tonları vazgeçilmez olacak

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 20.12.2018 14:29 | Son Güncelleme

Moda endüstrisi gibi, saç rengi trendleri de her zaman değişiyor. 2019'da, ana trendler saçlarınızın doğal, sıra dışı ve yaratıcı olması gerektiğini söylüyor. Saç tasarım uzmanlarına göre de yumuşak, parlak ve doğal renkler moda olacak. İşte 2019'da çok sık göreceğimiz saç renkleri.

2019'un en trend saç renkleri! Tereyağı ve konyak tonları vazgeçilmez olacak

DOĞAL RENK

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2019'da, doğal tonlar gerçekten popüler olacak. Ana renginizin dşına çok çıkmadan saçlarınızı bir iki ton koyu ya da açık yaptırabilirsiniz.

SOĞUK KOYU RENKLER

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Soğuk tonlar her zaman moda. Geçmişte, sarışınlar arasında son derece popüler olan renkler, koyu kahverengi saçlı kadınların da gözdesi haline gelecek.

KONYAK VE TARÇIN RENKLERİ

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2019'da, derin renkler de popüler olacak. Konyak ve tarçın tonları, herhangi bir özel muayeneye ihtiyaç duymadıklarından ve ilginç bir bukalemun etkisine sahip olduklarından, iç ve dış mekanlarda farklı görünmeleri nedeniyle mükemmel bir seçimdir. Koyu çikolata tonları ile kırmızımsı tarçın tonlarını karıştırmayın. Eğer cesur bir kırmızı rengi denemek istiyorsanız ama yine de kuşkularınız varsa, tarçın ve konyak tonları deneyebilirsiniz.

TEREYAĞI VE KREMSİ RENKLER

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Sarışınlar da saçlarını deneme fırsatı bulacak. Sıcak kremsi gölgeler gibi altın tonlar en popülerleri olacak. Buzlu sarı renkler popülerliğini kaybediyor. Gri saç renkleri de yavaş yavaş eski ihtişamını yitiriyor.

KIRMIZININ BÜTÜN TONLARI

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Son yıllarda, tüm saç renkleri kırmızı dışında moda oldu. 2019'da her şey değişecek ve tüm kırmızı tonları popüler olacak: bronzdan soğuk kuzey tonlarına kadar. Ancak bu saç rengi hakkında saç tasarımcınızın fikirlerine ihtiyacınız olabilir. Aksi halde saçınız hızlı bir şekilde solabilir.

GÜL ALTIN RENKLERİ

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Bu renk sadece sarışınlara yakışıyor. Saçlarınızı boyamak istemeseniz bile, yoğunluğu ayarlanabileceğinden muhtemelen bu gül ve altın tonlarını seveceksiniz. Pembe rengi daha çok seviyorsanız, daha derin ve parlak hale getirebilirsiniz ve altın tonlarını tercih ederseniz daha fazla altın rengi vurgulayabilirsiniz.

SİMLİ MAVİ VE LAVANTA RENKLERİ

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Gümüş, mavi ve lavanta tonları saçlarına zarar vermek istemeyen ancak stillerini değiştirmek isteyenler için mükemmeldir. Bu renkler koyu ten rengi tonları ve kahverengi gözleri olan kadınlar için uygundur. Bu rengi seçerseniz, bunun oldukça karmaşık olduğunu unutmayın ve kendinizi sadece işinde uzman bir kişiye emanet ettiğinizden emin olun. Mor tonlar sadece sağlıklı saçlarda harika görünür. Aksi takdirde, hızlı bir şekilde donuklaşacaktır.

BALYAJ

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Bu teknik, Fransız saç tasarımcıalrı tarafından popüler oldu. Balayage genellikle farklı renk karışımlarının yardımıyla saçlarını daha hacimli bir hale getirmek isteyen açık kahverengi saçlı sarışınlara ve kadınlara yakışır. En büyük avantajları uzun ömürlü olmalarıdır.

KREM SODA

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Cream Soda, 2019'da son derece şık olacak yeni bir saç boyama tekniğidir. Bu teknik bej ve altın tonlarının iyi bir karışımından oluşur. Bu tonlar, hem açık hem de koyu saçlı, her iki kadına da uygundur.


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