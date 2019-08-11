2019 üniversite kayıtları ne zaman nasıl yapılacak?

2019 yılının yeni üniversitelileri yani YKS fatihleri artık okullarına kayıt olup bu gerilimli maratonu tamamlamak istiyorlar. Sonuçlardan müjdeli bir haber alan yani bir üniversite bölümü kazananların kayıt işlemlerine çok az bir süre kaldı. Peki yeni üniversitelerin kayıt süreci nasıl işleyecek?
YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak.
Üniversiteye kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri için aşağıda sıraladığımız belgelerle birlikte kayıt tarihleri arasında kazandıkları üniversiteye giderek işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri.
HENÜZ ORTAÖĞRETİMDEN MEZUN OLMAYANLAR NE YAPACAK?
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
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