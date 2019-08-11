HABER

2019 üniversite kayıtları ne zaman nasıl yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 11.08.2019 16:53 | Son Güncelleme

2019 YKS tercih sonuçlarını takiben üniversite kazanan öğrenciler sabırsızlıkla kayıt zamanını bekliyorlar. Peki üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak ve kayıt için gerekli belgeler nelerdir? İşte üniversite kayıt süreci ile ilgili detaylar...

2019 üniversite kayıtları ne zaman nasıl yapılacak?

2019 yılının yeni üniversitelileri yani YKS fatihleri artık okullarına kayıt olup bu gerilimli maratonu tamamlamak istiyorlar. Sonuçlardan müjdeli bir haber alan yani bir üniversite bölümü kazananların kayıt işlemlerine çok az bir süre kaldı. Peki yeni üniversitelerin kayıt süreci nasıl işleyecek?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak.

ÜNİVERSİTEYE KAYITTA GEREKLİ BELGELER

Üniversiteye kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri için aşağıda sıraladığımız belgelerle birlikte kayıt tarihleri arasında kazandıkları üniversiteye giderek işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri.

HENÜZ ORTAÖĞRETİMDEN MEZUN OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin
KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak?KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
üniversite kaydı gerekli belgeler

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

5. sınıf kayıt başvuru işlemleri başladı

5. sınıf kayıt başvuru işlemleri başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 KYK yurt başvuru şartları nelerdir?

KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak?

Anadolu'nun ilk hadis okulu eğitime hizmet verecek

Burası Anadolu'nun en eski şifahanesi

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı! MEB duyurdu

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı!

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleşti

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleşti

DPÜ’de doluluk oranı yüzde 90

DPÜ’de doluluk oranı yüzde 90

Dünyanın en büyük deniz kuruluşu ile BAU Global arasında iş birliği

Dünyanın en büyük deniz kuruluşu ile BAU Global arasında iş birliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.