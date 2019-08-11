2019 üniversite kayıtları ne zaman nasıl yapılacak?

2019 yılının yeni üniversitelileri yani YKS fatihleri artık okullarına kayıt olup bu gerilimli maratonu tamamlamak istiyorlar. Sonuçlardan müjdeli bir haber alan yani bir üniversite bölümü kazananların kayıt işlemlerine çok az bir süre kaldı. Peki yeni üniversitelerin kayıt süreci nasıl işleyecek?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak.

ÜNİVERSİTEYE KAYITTA GEREKLİ BELGELER

Üniversiteye kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri için aşağıda sıraladığımız belgelerle birlikte kayıt tarihleri arasında kazandıkları üniversiteye giderek işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)