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2019 yerel seçim sonuçları

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 11:55 | Son Güncelleme

Manisa'da büyükşehir belediyesi ile 4 ilçede MHP, 9 ilçede AK Parti ve 4 ilçede CHP seçimi önde bitirdi

MANİSA (AA) - Manisa'da kesin olmayan yerel seçim sonuçlarına göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile 4 ilçede MHP'li, 9 ilçede AK Partili, 4 ilçede CHP'li adaylar seçimi önde tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılan ilk yerel seçimlerde, Manisa'da 1 milyon 52 bin 970 kayıtlı seçmen sandık başına gitti.

Kent genelindeki 3 bin 668 sandıkta oy verme işleminin ardından sayımlar yapıldı.

- Cengiz Ergün yeniden başkan

Kesin olmayan sonuçlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı, MHP'nin adayı Cengiz Ergün, yeniden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, oy tasnifi sonucunda, MHP adayı Cengiz Ergün, geçerli oyların yaklaşık yüzde 53'üne denk gelen 458 binini, en yakın takipçisi İYİ Parti adayı Orkun Şıktaşlı ise yüzde 38'lik kısmına tekabül eden 330 binini aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan MHP bir önceki seçimde 291 bin 123 oy almıştı.

2014'te yapılan yerel seçimlerin ardından 17 ilçeden 11'inde AK Partili, 6'sında MHP'li adayın başkanlık görevi yaptığı kentte, AK Parti 9, MHP 4, CHP 4 başkan çıkardı.

- İlçe belediye başkanları belli oldu

İlçelerde ise resmi olmayan sonuçlara göre, Ahmetli ilçesinde AK Parti adayı Ahmet Alhan, Akhisar ilçesinde CHP adayı Besim Dutlulu, Alaşehir ilçesinde CHP adayı Ahmet Öküzcüoğlu, Demirci ilçesinde AK Parti adayı Selami Selçuk, Gölmarmara ilçesinde AK Parti adayı Kamil Öz, Gördes ilçesinde AK Parti adayı Muhammet Akyol, Kırkağaç ilçesinde AK Parti adayı Yaşar İsmail Gedüz, Köprübaşı ilçesinde AK Parti adayı Regaip Topuz, Kula ilçesinde MHP adayı Hüseyin Tosun, Salihli ilçesinde MHP adayı Zeki Kayda, Sarıgöl ilçesinde MHP adayı Necati Selçuk, Saruhanlı ilçesinde CHP adayı Zeki Bilgin, Selendi ilçesinde MHP adayı Nurullah Savaş, Soma ilçesinde AK Parti adayı Ali Tulup, Şehzadeler ilçesinde AK Parti adayı Ömer Faruk Çelik, Turgutlu ilçesinde CHP adayı Çetin Akın, Yunusemre ilçesinde ise AK Parti adayı Mehmet Çerçi kazandı.

- 4 ilçe el değiştirdi

Manisa'da bir önceki yerel seçimlerde AK Parti'nin kazandığı Saruhanlı ve Akhisar'ı,bu seçimlerde CHP kazandı. Yine 2014'teki yerel seçimlerde MHP'nin kazandığı Turgutlu ve Alaşehir ilçesinde CHP'li adaylar seçimi önde tamamladı.

- Ergün'ün özgeçmişi

1960 yılında Manisa'da doğan Ergün, eğitim ve askerlik gibi zorunlu ayrılıklar dışında hayatının büyük bir bölümünü Manisa’da geçirdi.

Manisa'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma kurup ve iş hayatına atılan Ergün, müteahhit olarak birçok projeyi hayata geçirdi.

Bir dönem Manisaspor Kulübü Başkanlığı görevini de üstlenen Ergün, 2009'da ilk kez Manisa Belediye Başkanı seçildi.

2014'de de büyükşehir belediye başkanı seçilen Ergün, evli iki çocuk babasıdır.

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Cengiz Ergün Oy Sandık seçim2019

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