2020 ALES/2 tarihi son durum.. 2020 ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM - ALES sınav tarihleri belli oldu mu?

Daha çok akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı ALES sınavını ÖSYM yılda iki kere ALES sınavı gerçekleştiriyor. 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan ALES 2 sınavı ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ertelendi. Binlerce kişinin gireceği ALES 2 sınavı Aralık ayının ilk haftasında gerçekleşecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada tüm Türkiye'yi etkileyen yeni kısıtlamalarla ilgili bilgi verdikten sonra, MEB tarafından yapılacak AÖL ve AÖO sınavları erteleme kararı aldı. AÖF sınavları online yapıldı. Bu ertelemelerin ardından 2020 ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak, ALES iptal mi oldu sorularına cevap aranmaya başlanıyor. İşte güncel 2020 ALES tarihleri...
ALES sınavına girecek olan vatandaşlar ALES 2 sınavının ne zaman yapılacağını araştırmalara başladı. Artan koronavirüs vakalarından dolayı, sınavların nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. AÖF ve AUZEF gibi sınavların online yapılması, MEB'in AÖL ve AÖO sınavlarını ertelemesi ile ALES sınavlarının ne olacağı araştırıyor. ALES 2 son durum ne olacak merak eden vatandaşlar, ALES sınavlarının iptaline ya da ötelenmesine ilişkin son dakika ALES ÖSYM duyurusu bekliyor. İşte güncel ALES açıklaması...
Sokağa çıkma kısıtlamasının tüm Türkiye'de hafta sonunu kapsayacak olmasının ardından ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak merak ediliyor. ÖSYM takviminde güncel ALES 2 tarihi geçmiş bir tarih olarak gözükmektedir. Fakat ÖSYM'den yapılan açıklamayla ALES sınavları ertelendi.
ÖSYM Başkanlığı korona virüsle mücadele kapsamında ÖSYM sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Yeni tarihler hakkında henüz açıklama gelmedi. ÖSYM şu açıklamada bulundu.
ÖSYM'den yapılan son açıklaması şöyle:
"Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur."
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