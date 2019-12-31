2020’de AC standardına sahip ürünler çok satacak

2019 yılının genel olarak BT (bilgi teknolojileri) pazarında sıkıntılı bir yıl olduğunu söyleyen TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, network pazarında da daralma yaşandığını belirtti. Buna karşın yeni teknolojileri pazara sunmayı sürdürdüklerini ifade eden Dinçer, “Kullanıcıların gereksinimlerine uygun ürünleri, en uygun koşullarda satışa sunduğumuz için 2019 yılında mevcut durumumuzu koruduk” dedi.

2019 yılında Mesh WiFi sistemlerinin en dikkat çeken ürün grubu olduğunu belirten Dinçer, “2020 yılında Mesh WiFi

sistemlerine yatırımızı sürdüreceğiz. Şu anda piyasada en zengin Mesh ürün grubuna sahibiz ve 2020’de bu ailemiz daha da genişleyecek. Gerek kapasite gerek fiyat açısından her kullanıcıya uygun Mesh çözümümüz var” dedi.

EN ÇOK NE SATACAK?



2020 yılında WiFi 6’lı (802.11AX) ürünlerin satışa sunulacağını söyleyen Dinçer, en çok satılacak ürünlerin ise 802.11AC’li ürünler olacağını vurguluyor. AX’li ürünlerin satışa sunulmasıyla AC teknolojisinin daha ucuzlayacağını ve 802.11N teknolojili ürünlerin piyasadan çıkmaya başlayacağını belirten Dinçer, “TP-Link olarak şu anda pazarda satılan modem, yönlendirici ve WiFi genişletici ürünlerimiz içinde AC teknolojili modeller ağırlıkta. 2020 yılı içinde N standardına sahip modellerimiz sona erecek. Giriş seviyesinde belki çok az model kalacak” diyor. Bu gelişmelerin sonucunda 2020 yılında Türkiye pazarında en çok AC standardına sahip WiFi ürünlerinin satılacağını söyleyen Dinçer, Mesh WiFi teknolojisinin de daha ulaşılabilir olmasına paralel olarak talebinin artmasını beklediklerini açıklıyor.